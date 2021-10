https://cz.sputniknews.com/20211001/ct-neni-arbitr-tim-je-volic-petrov-se-kvuli-predvolebni-debate-pustil-do-ct-a-zelezneho-16020385.html

„ČT není arbitr, tím je volič.“ Petrov se kvůli předvolební debatě pustil do ČT a Železného

„ČT není arbitr, tím je volič.“ Petrov se kvůli předvolební debatě pustil do ČT a Železného

Včera na ČT24 proběhla další předvolební debata. Mediální expert Vadim Petrov hodnotí především moderátora Jakuba Železného a samotnou ČT, která podle něj není... 01.10.2021, Sputnik Česká republika

Podle Petrova Jakubovi Železnému nestačí role moderátora, protože při moderaci argumentuje jako politik a vzápětí své argumenty vyvažuje jako moderátor, což mu podle Petrova bere dost času. V této souvislosti expert cituje poslance Patrika Nachera.„Mít tak alespoň tolik času na odpověď, kolik si vzal Železný na otázku,“ uvedl Nacher.Petrov ve svém příspěvku na Facebooku připomíná, že Česká televize není arbitr, kterým je volič.Podle Petrova se Železný choval jako policista na křižovatce, který preferuje zelená auta, do křižovatky pouští i ostatní, ale neodpustí si k nim komentář.Na závěr mediální expert uvádí, že se Železný choval jako politik za stranu jménem Česká televize, nikoliv jako nestranný moderátor politické debaty.Předvolební průzkumyPodle předvolebního průzkumu z konce září nadále vede ANO předsedy vlády Andreje Babiše. Na druhém a třetím místě se však začínají dít věci. Hlavně u Pirátů musejí zažívat těžké chvíle.Průzkum společnosti Kantar pro Českou televizi potvrdil vedení ANO Andreje Babiše. Volby by vyhrálo se ziskem 24,5 %. Na druhém místě by se umístila koalice Spolu (ODS, TOP 09 a lidovci) se ziskem 23 %. Na třetím místě by pak skončila koalice Pirátů a STANu s volebním ziskem 20,5 %.Průzkum přitom odhalil, že STANu škodí setrvávání v koalici s Piráty, přestože při vzniku koalice zněla slova o tom, že je to právě naopak. Jak píše České televize, pro niž byl průzkum vypracován, voličská podpora Pirátů nadále klesá, „což je v rámci spojenectví se Starosty kompenzováno tím, že razantně ubylo těch voličů STAN, kteří by koalici s Piráty nepodpořili“.Sledujte náš kanál na chatovací aplikaci Telegram, která je jednou z nejbezpečnějších. Budeme vám tam přinášet aktuální zprávy a zajímavá videa.

Červenáček Železný je jeden z těch "moderátorů" lepšolidí, psychopat, který jen nad těmi politiky, které nemá rád. Ty okřikuje, říká jim co on sám nemá rád a prezentuje pak právě ten svůj nejsprávnější názor nevhodným povýšeneckým tónem a narážkami. Jako skoro každý, ani on se na tuto práci nehodí. Na moderátora se hodí Marek Eben, i když je to Havloid. 🐸🐸🐸🐸 0

