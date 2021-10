https://cz.sputniknews.com/20211001/do-ceska-dorazily-prizemni-mraziky-pres-den-bude-teplo-16019868.html

Do Česka dorazily přízemní mrazíky. Přes den bude teplo

Do Česka dorazily přízemní mrazíky. Přes den bude teplo

Český hydrometeorologický ústav na Facebooku zveřejnil údaje z dnešního rána. V Česku byly zaznamenány přízemní mrazíky, v Doksanech na Litoměřicku se teplota... 01.10.2021, Sputnik Česká republika

2021-10-01T09:38+0200

2021-10-01T09:38+0200

2021-10-01T09:38+0200

česko

česká republika

počasí

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnncz1.img.sputniknews.com/img/393/72/3937206_0:109:3072:1837_1920x0_80_0_0_f2c2257863dc1e469401fb03a2ca8098.jpg

Jak uvádí ČHMÚ, během noci na dnešek bylo na obloze málo oblačnosti a také zeslábl vítr. Kvůli tomu teploty klesly poměrně nízko.Teplota se standardně měří ve dvou metrech nad zemí, tam se teplota pohybovala mezi pěti a jedním stupněm. Ale i ve dvou metrech teploty klesly pod nulu, například v Lanškrouně na Ústeckoorlicku, Hanušovicích na Šumpersku nebo v Plzni-Bolevci.Přízemní teplota se měří ve výšce pět centimetrů nad zemí. Označení přízemní mráz se používá v případě, kdy u země teploty klesnou pod nulu, zatímco ve dvou metrech je teplota plusová. Nejnižší naměřená teplota u země byla v Doksanech na Litoměřicku. „Například do šesté hodiny ráno byla naměřena v Doksanech přízemní teplota -4,5 °C, Plzni-Bolevci -4 °C, Prostějově -3 °C,“ uvádí ČHMÚ.Den však bude v Česku teplý, teploty by se měly pohybovat v rozmezí 16 až 20 stupňů. Díky teplému vzduchu od jihu další noci nebudou již tak chladné.Teplotní rekordyNa dvou měřících stanicích v Česku 25. září padaly teplotní rekordy. Meteorologové naměřili 25,1 stupňů. Jedná se o měřící stanice v Dukovanech a v Troubsku na Brněnsku.Nehledě na to, že nejvyšší teplotu 25. září naměřili v Brně-Žabovřeskách a v Dyjákovicích na Znojemsku, kde bylo 25,5 stupňů, teplotní rekord tam nepadl.Rekord se počasí dnes podařilo pokořit v Troubsku, kde dosavadní rekord byl 24,9 stupňů Celsia. V Dukovanech padl teplotní rekord, kterému bylo 28 let. Byl překonán o jednu desetinu stupně.Sledujte náš kanál na chatovací aplikaci Telegram, která je jednou z nejbezpečnějších. Budeme vám tam přinášet aktuální zprávy a zajímavá videa.

https://cz.sputniknews.com/20211001/smlouva-o-turowu-je-temer-hotova-ted-cesko-a-polsko-musi-vyresit-delku-jejiho-trvani-16019484.html

https://cz.sputniknews.com/20210925/v-cesku-dnes-padaly-teplotni-rekordy-napinavy-bude-i-zitrek-15956167.html

Červenáček ... ale ... ! 0

1

česká republika

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Zprávy

cs_CZ

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

česká republika, počasí