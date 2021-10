https://cz.sputniknews.com/20211001/fotbalova-kauza-rezonuje-i-v-politice-hamacek-po-kulhankovi-chce-aby-si-predvolal-velvyslance-16025345.html

Fotbalová kauza rezonuje i v politice. Kulhánek si předvolá v pondělí britského velvyslance

Fotbalová kauza, která se týká dětských diváků na fotbalovém utkání Sparty Praha s Glasgow Rangers, získává pozornost také u politiků. Na Twitteru vyzval totiž... 01.10.2021, Sputnik Česká republika

Ve čtvrtek proběhlo utkání 2. kola skupiny A fotbalové Evropské ligy mezi pražskou Spartou a skotskými mistry Rangers. Britská média spíše než zápas ale zaujalo bučení dětských diváků na hráče tmavé pleti Glena Kamaru, který své mužstvo po druhé kartě v 74. minutě oslabil.Připomeňme, že na Letnou měli zákaz dospělí fanoušci kvůli trestu za rasismus v srpnovém duelu s Monakem. Avšak díky výjimce přišlo přes deset tisíc dětí od šesti do 14 let s doprovodem, které ale na Kamaru při každém kontaktu s míčem bučely.Co se týče postoje fotbalové Sparty, ta obvinění britských fanoušků a tamních médií z rasistického chování publika důrazně odmítá.Sparta vyzvala, aby se přestalo útočit na děti. „Náš klub bude děti, naši budoucnost a naši pýchu, hrdě bránit. Osočování dětí v online prostoru je mimořádně zbabělé.“Hamáčkova výzvaCelá kauza neunikla ani politikům. Na Twitteru se tak například vyjádřil ministr vnitra Jan Hamáček. Ten totiž takto reagoval na příspěvek Marvina Bartleye, který sdílel fotografii zkaženého ovoce a přirovnal k němu české děti. „Nejhorší je, že nejsem vůbec překvapen z toho, co se včera stalo v Praze. Není to chyba dětí, protože ony jen opakují to, co vidí u dospělých. Jaká je šance, že se taky nakazí,“ uvedl.Kulhánek neotálel a na Twitteru ihned zareagoval. „A dost! Zaměrně šířené nechutné urážky českých dětí v médiích a na internetu do fotbalu nepatří a do dobrých vztahů mezi dvěma zeměmi už vůbec ne. Předvolám si na pondělí britského velvyslance a budu s ním celou záležitost řešit,“ napsal.Sledujte náš kanál na jedné z nejbezpečnějších chatovacích aplikacích Telegram, na kterém vám budeme přinášet aktuální zprávy a zajímavá videa.

