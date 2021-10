https://cz.sputniknews.com/20211001/gazprom-zacina-dodavat-plyn-pres-turecky-proud-do-chorvatska-16028394.html

Gazprom začíná dodávat plyn přes Turecký proud do Chorvatska

Gazprom začíná dodávat plyn přes Turecký proud do Chorvatska

Dnes vstoupila v platnost smlouva mezi Gazpromem a maďarskou společností MVM CEEnergy Ltd. Ruská společnost Gazprom tak začala čerpat palivo přes Turecký proud... 01.10.2021, Sputnik Česká republika

„Dodávky ruského zemního plynu do Maďarska a Chorvatska byly zahájeny novou trasou - plynovodem Turecký proud a dále přes národní přepravní soustavy Bulharska, Srbska a Maďarska,“ napsala společnost na svém telegramovém kanálu.Dnes vstoupila v platnost smlouva mezi Gazpromem a maďarskou společností MVM CEEnergy Ltd., podle níž bude Budapešť v příštích 15 letech odebírat 4,5 miliardy metrů krychlových plynu ročně. Z toho 3,5 miliardy kubíků plynu se bude dodávat přes Srbsko a jedna miliarda přes Rakousko. Dohoda, která nabyla platnosti 1. října, předpokládá možnost změny podmínek za 10 let.Ukrajina označila dohodu za ránu a vyjádřila záměr požádat Evropskou komisi, aby zkontrolovala soulad dohody s evropskou energetickou legislativou. Na Ministerstvu zahraničí Ukrajiny prohlásili, že dohoda poškozuje dvoustranné ukrajinsko-maďarské vztahy.Maďarské orgány vnímaly reakci Kyjeva jako vměšování do vnitřních záležitostí. Později šéf Naftogazu Jurij Vitrenko potvrdil, že smlouva umožňuje Gazpromu obejít Ukrajinu, pokud společnost zaplatí za rezervovanou kapacitu.Turecký proud vede po dně Černého moře a skládá se ze dvou větví o kapacitě 15,75 miliardy metrů krychlových. První větev je určena k dodávkám do Turecka, druhá do zemí jižní a jihovýchodní Evropy.Sankce proti operátorovi plynovodu NS 2Společnost Naftogaz Ukrajiny očekává, že poté, co Gazprom zastavil tranzit plynu do Maďarska přes Ukrajinu, budou proti operátorovi plynovodu Nord Stream 2 zavedeny sankce, uvedl to ředitel společnosti Jurij Vitrenko.Dříve ukrajinský plynárenský regulátor uvedl, že Gazprom zastavil tranzit plynu do Maďarska přes území Ukrajiny.Nord Stream 2 je plynovod z Ruska do Německa s kapacitou 55 miliard metrů krychlových ročně. Jeho výstavba byla dokončena začátkem září, v blízké budoucnosti se plánuje jeho uvedení do provozu. Objem dodávek letos může činit 5,6 miliardy metrů krychlových.Sledujte náš kanál na jedné z nejbezpečnějších chatovacích aplikací Telegram, na kterém vám budeme přinášet aktuální zprávy a zajímavá videa.

❌➗➖➕ Německé Bruselsko se už tak dlouho sebestranně pára s tou byrokracií provozu Stream ll, že nakonec ještě utřou hubu a Rusko také zavede nějakou vlastní proti-byrokracii, což jsou jenom "různé druhy" sankcování..🇪🇺🇩🇪🇮🇱🕎👎🤮🚾🚾 62

Karel Adam Dnes se prodával plyn v Rotterdamu za 1197 USD, spekulanti si mastí kapsu a Ukrajina a EU hází špínu na Rusko. Někdo byse už měl nechat léčit, tedy jestli to ještě jde. 5

