Jednání s Polskem kvůli Turówu zkrachovala. Ministr Brabec se zlobí kvůli argumentům protistrany

Ministr životního prostředí Richard Brabec pro česká média uvedl, co ho znepokojuje na jednání s polskou stranou kvůli těžbě v dolu Turów vzbuzujícím... 01.10.2021, Sputnik Česká republika

Kamenem úrazu dohody Česka s Polskem, která je již připravená, je doba trvání smlouvy. Právě kvůli tomu jednání s Polskem ve čtvrtek nebyla úspěšná a Poláci obvinili českou stranu ze stupňování požadavků a neracionálního jednání.Polsko požaduje, aby dohoda byla platná pouze po dobu dvou let. A to nehledě na to, že důl Turów má povolení pro těžbu až do roku 2044. Česká strana dvouleté trvání dohody odmítá.„Takovou dohodu jsme nemohli podepsat. Požadavek, aby vzájemná smlouva trvala po celou dobu těžby dolu, tam je od začátku a oni ho nikdy dřív nerozporovali. Tenhle jejich signál nás znervózňuje, neboť už předem naznačují, že smlouvu budou chtít vypovědět,“ cituje portál Idnes slova ministra Brabce.Podle jeho slov již ve čtvrtek byla dohoda na všech bodech – penězích, technických řešeních. Poláci ovšem najednou začali požadovat, aby bylo možné smlouvu po dvou letech vypovědět.„Podle nás má logiku, aby smlouva platila po celou dobu platnosti provozu dolu, tedy do roku 2044. Naše vzájemné názory na to byly ale tak rozdílné, že jsme se rozešli,” dodal.Brabec zmínil, že „není obhajitelné“, aby Poláci vypověděli po dvou letech něco, na čem se strany sporu nyní dohodnou. Česká strana přitom při jednání s Poláky prý projevila „svatou trpělivost“.„Oni s námi dřív nejednali, dávali okázale najevo, že naše požadavky jsou neoprávněné, odmítali nám poskytnout informace o tom dolu, smáli se nám, že soud nemáme šanci vyhrát. A pak byli v šoku, když jsme skutečně tu žalobu podali a vyhráli. Přitom to nebyl náš cíl, ale oni nám nedali jinou možnost, třebaže jsme je varovali snad padesátkrát,“ prohlásil v rozhovoru pro portál.Ministr životního prostředí ovšem zdůraznil, že jednání byla přerušena, nikoli ukončena. Jakmile Poláci přistoupí na délku trvání dohody, je prý podpis dohody mezi vládami záležitostí několika dní.DůlMezi Polskem a Českem v poslední době rezonuje spor ohledně dolu Turów. Soud EU uložil Polsku pokutu ve výši půl milionu eur denně. Důvod je ten, že země nezastavila těžbu v dole Turów, který se nachází bezprostředně na českých hranicích. Pokuta přitom poběží do té doby, dokud země těžbu v dole skutečně nezastaví.Polská strana se rozhodnutí soudu odmítla podřídit se slovy o tom, že zastavení těžby by ohrozilo energetickou bezpečnost země a tisíce pracovních míst. Elektrárna zásobovaná dolem Turów totiž vyrábí až 7 % energie v zemi. Jejím uzavřením by hrozily výpadky v polském energetickém systému a růstem cen pro spotřebitele. Vláda přitom také uvedla, že se jedná o jediný zdroj tepla pro město Bogatynia a jeho okolí.Sledujte náš kanálna chatovací aplikaci Telegram, která je jednou z nejbezpečnějších. Budeme vám tam přinášet aktuální zprávy a zajímavá videa.

STEV.SEAGAL Pšonek se považuje za nadřízeného Česku a pokuta od ES je proto správná a pádna odpověď pšonkovi !!! 1

