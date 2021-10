https://cz.sputniknews.com/20211001/jeste-pred-kolapsem-na-tom-zagorova-nebyla-dobre-prestala-komunikovat-s-prateli-16026295.html

Ještě před kolapsem na tom Zagorová nebyla dobře. Přestala komunikovat s přáteli

Ještě před kolapsem na tom Zagorová nebyla dobře. Přestala komunikovat s přáteli

Nedávno média informovala o tom, že oblíbená zpěvačka Hana Zagorová byla převezena do nemocnice, zasahovat musela také policie. Podle informací přátel Zagorové... 01.10.2021, Sputnik Česká republika

2021-10-01T22:32+0200

2021-10-01T22:32+0200

2021-10-01T22:32+0200

celebrity

zdraví

izolace

hospitalizace

hana zagorová

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnncz1.img.sputniknews.com/img/1051/01/10510134_0:0:1710:963_1920x0_80_0_0_5e653388fb42d59e018f6fcd12500771.jpg

O tom, že na tom Zagorová nebyla příliš dobře, zejména co se týče psychického zdraví, věděl i blízký přítel její rodiny.„Začalo ji zrazovat nejen fyzické zdraví. Mnohem horší byl její psychický stav, kdy se uzavřela před světem a přestala zvedat kamarádům telefony. Bylo čím dál těžší se jí dovolat,“ uvedl pro deník Aha! rodinný přítel. Podle něj svoji roli sehrálo také to, že zpěvačka musela kvůli nemoci zrušit nějaké své koncerty.„Jenže pak sama chytila covid a zhoršovaly se jí problémy s dýcháním. Zkoušela různá dechová cvičení, ale jak dlouho nezpívala, tak to zkrátka nešlo. A to ji hodně zlomilo,“ zaznělo na závěr.Zmiňme, že Zagorová léta bojuje s paroxysmální noční hemoglobinurií neboli ztrátou červených krvinek. Před rokem ji navíc postihl covid-19 s těžkým průběhem, což ještě přispělo k zhoršení situace.„Naštěstí je Hanka hospitalizována tam, kde o její krvinky léta pečují,“ uvedl pro Aha! její manžel.V úterý večer se Štefan Margita nemohl dovolat své ženě. Ten se tehdy nacházel v Košicích. Poprosil proto svoji neteř, aby zkontrolovala Hanku v jejich bytě.Policisté následně přivolali záchranku a ta odvezla Zagorovou do Všeobecné fakultní nemocnice na Karlově náměstí v Praze.Sledujte náš kanál na chatovací aplikaci Telegram, která je jednou z nejbezpečnějších. Budeme vám tam přinášet aktuální zprávy a zajímavá videa.

https://cz.sputniknews.com/20210929/hanka-zagorova-je-opet-v-nemocnici-v-noci-k-ni-jela-zachranka-i-policie-stefan-margita-vysvetluje-16002342.html

godday cent Zpráva o zkušenostech s léčbou herpesu Už 2 roky mám diagnostikovaný genitální herpes a hledám lék. Na této platformě jsem četl svědectví od ženy, která se s doktorem Ahmedem Usmanem Bylinná medicína vyléčila z cukrovky po mnoha diskusích a několika otázkách, které připravil z bylin a požádal o moji adresu. O 3 dny později jsem obdržel bylinný lék a jeho presdicine, včetně oficiální e -mailové adresy lékaře. Kontaktoval jsem doktora prostřednictvím jeho receptu a 21 dní jsem pil bylinné léky. Poté, co jsem dokončil bylinnou medicínu, šel jsem na test a můj výsledek IgG byl potvrzen negativní, v mé krvi nebyl nalezen žádný virus. Kontaktujte doktora Ahmeda a nechte se vyléčit. pošlete mu e -mail na adresu; drahmedusman5104@gmail.com nebo mu pošlete whatsapp text +14436204203. Má bylinné přípravky na cukrovku, hepatitidu, rakovinu, leukémii, fibrózu 1

1

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Zprávy

cs_CZ

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

zdraví, izolace, hospitalizace, hana zagorová