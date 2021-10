https://cz.sputniknews.com/20211001/kulhanek-necha-proverit-milionovou-it-zakazku-ktera-skoncila-u-firmy-bez-historie-a-kancelare-16020606.html

Kulhánek nechá prověřit milionovou IT zakázku, která skončila u firmy bez historie a kanceláře

Kulhánek nechá prověřit milionovou IT zakázku, která skončila u firmy bez historie a kanceláře

Web Seznam Zprávy přichází s informací o smlouvách, podle kterých si měl Černínský palác najmout na práci poradce pro informační a komunikační technologie... 01.10.2021, Sputnik Česká republika

2021-10-01T11:36+0200

2021-10-01T11:36+0200

2021-10-01T11:36+0200

česko

ministerstvo zahraničních věcí

státní zakázka

stát

zakázka

jakub kulhánek

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnncz1.img.sputniknews.com/img/07e5/04/16/14226056_0:0:2999:1686_1920x0_80_0_0_4bfd5b30a0ee77a3b11e64b47eee16b6.jpg

Jak píše web, pražská Willow Group vznikla před třemi lety, a to jako společnost na pronájem nemovitostí a první zakázku dostala loni bez výběrového řízení. Nyní chce resort diplomacie svou vlastní zakázku prověřit.Jak konstatuje web, úřady mají prošetřit i konkrétní osoby, které se na těchto zakázkách podílely. Pakliže by se prokázala nesrovnalost, ministr vyvodí důsledky vůči odpovědným útvarům či osobám. Mluvčí vysvětlila, že zadání první zakázky v září roku 2020 bylo provedeno v souladu se zákonem o zadávání veřejných zakázek. Konstatovala, že MZV neuhradilo dodavateli vysoutěženou částku, ale jen sumu za skutečně odvedenou práci.Podle webu uzavřel za poslední rok Černínský palác s Willow Group smlouvy za téměř deset milionů korun. Jednu z nich uzavřel v loňském září, tedy měsíc poté, co si zaregistrovala daný obor podnikání. Tu druhou pak v letošním červnu. Svou první milionovou zakázku firma získala ještě za ministra zahraničí Tomáše Petříčka, který se ale od smlouvy momentálně distancuje.Pro web se vyjádřil i analytik organizace Rekonstrukce státu Ervín Hausvater, podle kterého letos firma získala zakázku za necelých sedm milionů korun v rámci tendru, avšak byla jediným účastníkem.Sledujte náš kanál na chatovací aplikaci Telegram, která je jednou z nejbezpečnějších. Budeme vám tam přinášet aktuální zprávy a zajímavá videa.

https://cz.sputniknews.com/20210910/kulhanek-eu-by-mela-aktivneji-podporovat-hospodarskou-obnovu-moldavska-15786169.html

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Zprávy

cs_CZ

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

ministerstvo zahraničních věcí, státní zakázka, stát, zakázka, jakub kulhánek