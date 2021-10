https://cz.sputniknews.com/20211001/lipovska-k-predvolebnimu-receptu-na-kolac-od-malacove-recept-z-lidoveho-domu-od-pohledu-lidovy-neni-16023385.html

Lipovská k předvolebnímu receptu na koláč od Maláčové: Recept z Lidového domu od pohledu lidový není

Lipovská k předvolebnímu receptu na koláč od Maláčové: Recept z Lidového domu od pohledu lidový není

Lídryně hnutí Volný blok v Pardubickém kraji Hana Lipovská se ve svém novém příspěvku na sociální síti věnuje plakátu sociálních demokratů k nadcházejícím... 01.10.2021, Sputnik Česká republika

Na začátku svého příspěvku cituje Lipovská premiéra Antonína Švehlu, který tento post zastával v letech 1922-1926 a 1926-1929. „Sociální demokraté rádi rozdávají koláče, které sami neupekli a upéci ani nemohli, protože snědli těsto, které ještě nestačilo ani vykynout.“Následně uvádí, že ji kolegyně upozornily na recept Jany Maláčové v předvolebních Listech ČSSD. Na tomto plakátu je vyfocena Maláčová s malinovým koláčem, přičemž jsou tam uvedeny ingredience i samotný postup na dezert.Podle Lipovské tento recept lidový není. Hlavní ingredience, tedy maliny, totiž v poslední době výrazně zdražuje.Následně ve stručnosti uvádí ceny. Podle Lipovské tento koláč při běžných maloobchodních cenách vyjde na 480 korun. Lipovská píše, že po osmi letech vlády socialistů a hnutí ANO. Podle jejích slov bychom před nástupem této levicové vlády stejný koláč upekli za 225 korun. „Obávám se, že u koblihy bude kalkulace stejná,“ dodává.Jak dopadnou volby?Podle nového předvolebního průzkumu nadále vede ANO předsedy vlády Andreje Babiše. Na druhém a třetím místě se však začínají dít věci. Hlavně u Pirátů musejí zažívat těžké chvíle.Průzkum společnosti Kantar pro Českou televizi potvrdil vedení ANO Andreje Babiše. Volby by vyhrálo se ziskem 24,5 %. Na druhém místě by se umístila koalice Spolu (ODS, TOP 09 a lidovci) se ziskem 23 %. Na třetím místě by pak skončila koalice Pirátů a STANu s volebním ziskem 20,5 %.Průzkum přitom odhalil, že STANu škodí setrvávání v koalici s Piráty, přestože při vzniku koalice se zněla slova o tom, že je to právě naopak. Jak píše portál České televize, pro niž byl průzkum vypracován, voličská podpora Pirátů nadále klesá, „což je v rámci spojenectví se Starosty kompenzováno tím, že razantně ubylo těch voličů STAN, kteří by koalici s Piráty nepodpořili“.Model také ukazuje, že do Poslanecké sněmovny by se dále dostalo hnutí SPD Tomia Okamury se ziskem 11 % volebních hlasů, a KSČM se ziskem 5 % hlasů. ČSSD by skončila pod hranicí 5 % nutných pro vstup do sněmovny, dostala by pouze 4,5 %.V České republice se volby budou konat 8. a 9. října.Sledujte náš kanál na chatovací aplikaci Telegram, která je jednou z nejbezpečnějších. Budeme vám tam přinášet aktuální zprávy a zajímavá videa.

