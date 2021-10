https://cz.sputniknews.com/20211001/medialni-expert-ceska-televize-si-koleduje-o-zruseni-16025978.html

Mediální expert: Česká televize si koleduje o zrušení

Petr Štěpánek, mediální expert, který své jméno spojil s hnutím Trikolóra, vyčetl České televizi její údajně „zmanipulované předvolební debaty“. V programech... 01.10.2021, Sputnik Česká republika

„Česká televize i tento týden pokračovala v sérii svých zmanipulovaných předvolebních debat. Vyvrcholilo to pražskou debatou, kterou avizovala, že bude výjimečná tím, kolik v ní bude zastoupeno žen. A tak samozřejmě nechyběl největší miláček veřejnoprávního zpravodajství, předsedkyně TOP 09 a pražská lídryně koalice Spolu, až za samou hranici jakékoli únosnosti protežovaná Markéta Pekarová Adamová, jež zřejmě v areálu České televize na Kavčích horách i přespává, neb se na veřejnoprávní obrazovce zjevuje prakticky den co den. Nechyběla ani stalinistická kandidátka KSČM Marta Semelová či pokrokářská pirátka Olga Richterová,“ píše Štěpánek v příspěvku nadepsaném: „Česká televize si koleduje o zrušení.“Mediální expert poukazuje na to, že předsedkyni TSS Zuzanu Majerovou diváci České televizi vidět na obrazovce nemohli. Ta je prý ze strany ČT „dlouhodobě programově opomíjena“. Danou skutečnost Štěpánek označil za „mimořádně hanebnou“ v situaci, „nejčerstvější průzkum volebních preferencí od agentury Phoenix Research Trikoloře a spol. přisuzuje víc než pět procent“.Petr Štěpánek také připomíná, že v diváckém hlasování na portálu Seznam předsedkyně TSS „rozdrtila“ předsedkyni TOP 09 Markétu Pekarovou.„Ale tohle všechno redaktoři a manažeři v tom zakletém baráku na Kavčích horách, kde zřejmě stále ještě straší totalitní Zelenkův duch, nevidí a neslyší a dál se zatvrzele drží pouze svého vlastního cinknutého předvolebního průzkumu a svých zmanipulovaných diskriminačních pravidel pro zvaní do debat,“ myslí si.Podle jeho názoru se jedná o „hanebnou svévoli“ ze strany veřejnoprávní České televize, která „narušuje regulérnost voleb, ale rovněž evidentní dlouhodobé porušování zákona o České televizi, který zpravodajství a publicistice veřejnoprávní televize ukládá objektivitu, vyváženost a všestrannost“.Štěpánek zmínil, že v této souvislosti část veřejnost přejmenovala Českou televizi na ČT 09, v narážce na její ideové zakořenění údajně odpovídající straně TOP 09.„Tak jen tak dál, soudruzi redaktoři, a ta vaše bruselská záškodnická dezinformační centrála bude zralá na zrušení. Generální ředitel ČT Petr Dvořák, ředitel zpravodajství Zdeněk Šámal a výkonný ředitel ČT24 Petr Mrzena, kteří za tuhle politickou lumpárnu nesou hlavní odpovědnost, by měli letět hned,“ uzavřel mediální expert své vyjádření.PhoenixAgentura Phoenix ve svém průzkumu ze začátku měsíce září přisoudila hnutí Trikolora Svobodní Soukromníci 4,6 % volebních hlasů s potenciálem 5,1 %. Přitom se uvádí, že předvolebního průzkumu se účastnilo 1100 lidí, jež jsou vzorkem občanů České republiky, všichni starší 18 let.V doprovodném komentáři k průzkumu se přitom uvádí, že ve statistice je možná chyba o rozměru plus mínus 2,5 %.VolbyPodle nedávného průzkumu společnosti Kantar v předvolebním klání vede ANO Andreje Babiše. Volby by vyhrálo se ziskem 24,5 %. Na druhém místě by se umístila koalice Spolu (ODS, TOP 09 a lidovci) se ziskem 23 %. Na třetím místě by pak skončila koalice Pirátů a STANu s volebním ziskem 20,5 %.Průzkum přitom odhalil, že STANu škodí setrvávání v koalici s Piráty, přestože při vzniku koalice se zněla slova o tom, že je to právě naopak. Jak píše portál České televize, pro niž byl průzkum vypracován, voličská podpora Pirátů nadále klesá, „což je v rámci spojenectví se Starosty kompenzováno tím, že razantně ubylo těch voličů STAN, kteří by koalici s Piráty nepodpořili“.„V tuto chvíli se už Piráti s preferencemi dostali pod preference STAN,” cituje portál analytika Kantar CZ Pavla Ranocha.Model také ukazuje, že do Poslanecké sněmovny by se dále dostalo hnutí SPD Tomia Okamury se ziskem 11 % volebních hlasů, a KSČM se ziskem 5 % hlasů. ČSSD by skončila pod hranicí 5 % nutných pro vstup do sněmovny, dostala by pouze 4,5 %Volby do Poslanecké sněmovny se podle plánů budou konat 8. a 9. října.Sledujte náš kanál na jedné z nejbezpečnějších chatovacích aplikacích Telegram, na kterém vám budeme přinášet aktuální zprávy a zajímavá videa.

❌➗➖➕ ČT je nerozdílnou součástí obrovské USraelské židovské propagandy, kterou si židovský mediální mogulové v celé USraelské říši zavedli jako monopolní a povinné platby občanů, které jim každý měsíc přináší strašně moc peněz. Hlídají si sledovací kvóty a moderní televize už mají internet a jistě i vyhodnocování na které pořady a propagandu ovčané koukají. A někde v USraelském počítači jim to ukazuje, jak jsou už blbečkové namozkovaní a co je mediálně přitahuje.. 🇺🇸🇮🇱🇪🇺🕎🕎👎🤮🚾🚾 63

1

