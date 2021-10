Musil: Moravané mají v těchto volbách dvakrát velké šance. Historicky se zvedáme z popela

https://cz.sputniknews.com/20211001/musil-moravane-maji-v-techto-volbach-dvakrat-velke-sance-historicky-se-zvedame-z-popela-16014565.html

Jelikož se volebního klání účastní Moravané, činíme dnes rozhovor s Moravákem a předsedou strany Moravané Ctiradem Musilem. Profesí je lékař, má našlápnuto do... 01.10.2021, Sputnik Česká republika

Pane doktore, Moravané jdou do parlamentních voleb. Všiml jsem si, že docent Zdeněk Koudelka, právník, který 29. 9. představil zajímavé úvahy v rámci besedy akce DOST na Novotného lávce v Praze – mé otázky vám jsou inspirovány postřehy Zdeňka Koudelky – souvisí s Moravany, přitom doc. Koudelka kandiduje v Jihomoravském kraji na kandidátní listině Trikolóra Svobodní Soukromníci… Můžete pár slov k tomuto?Ctirad Musil: Osobně se se Zdeňkem Koudelkou neznáme, byť jsme se viděli po Skype. Zatím o sobě spíše víme. Koudelka se v mládí angažoval v kolektivu strany, v níž se já dnes nacházím. Ve své době se kolektiv proměnil, pan docent zakotvil v jiné straně, věřím však, že je zapáleným Moravanem. Jsme i v kontaktu po mailu, uvidíme, zda z toho vznikne nějaká spolupráce.Na Novotného lávce zazněly zajímavé poznámky k současnému dění, na základě toho formuluji otázky pro Vás, jsem tedy inspirován vystupujícími Michalem Semínem a Zdeňkem Koudelkou. Hlavní diskutující zmínili knihu Klause Schwaba, pojednávající o „Velkém resetu“ po covidu. Schwab píše, že už se do předcovidového stavu nevrátíme. Co tomu říkáte? Prý jsme za „bodem globálního obratu“… Opíjí nás teď naši politici před volbami rohlíkem, čeká nás utažení šroubů po volbách?Nejsem věštec, ale asi to tak nějak bude, tedy s tím utahováním šroubů. Před volbami jsou v rétorice politici opatrní. Lakmusovým papírkem je zavedení covid pasů v některých evropských zemích, viz tendence Itálie. Můžeme zkusit odhadnout běh věcí na základě událostí v Německu, praxe ukazuje, že nás v pandemii SRN předbíhá, tedy co se týká proticovidových opatření. Naše ekonomika je na Němcích závislá, pokud ti něco vytáhnout [nějaké opatření], budou nás do toho tlačit taky. V SRN se teď bude sestavovat koalice, takže i tam se možná změní rétorika po volbách. To samé se může přihodit i v ČR.EU se pod tíhou korektnosti a proimigrační politiky mění. Na ČRo jsem zaznamenal i úvahy, že se někteří Češi vrací z dřívější emigrace, protože poměry ve světě přituhly… Na Novotného lávce zazněla myšlenka, že covid pas není veřejná listina. Evropa se setkala s paděláním těchto pasů, jenže to podle pana Koudelky není zjevné porušení zákona, protože covid prostě není dokument srovnatelný – zatím – s občanským průkazem atd… Co vy na to jako lékař, politik…?Covid by neměl být řešen předně nějakými pasy. Kdyby šlo o očkovací průkazy, jaké jsme znali dříve, pak jejich padělání by trestné bylo. Šlo by o porušení zákona, jelikož ony průkazy jsou lékařskými dokumenty a jejichž falzifikace se trestá. Zda bude padělání covid pasu trestné, zda to je/bude porušení zákona, to vyplyne ze statusu, který se covid pasu přisoudí.Vodítkem může být malé historické ohlédnutí: EU původně vznikla za jiným účelem, než je ten, který se momentálně deklaruje… Až teď se z ní stává (či může stát), organizace dozorující lidi pod pláštíkem zachování jejich zdraví; Evropa se sjednocovala původně, aby se usnadnil obchod a pohyb zboží… Dnes vidíme, kde končívají některé „dobré úmysly“… Proto není jasné, v co se může zvrhnout covid pas. Na druhou stranu některé restrikce v islámu měly původně sloužit zachování zdraví, jsou to ty různé „diety“, co se smí či nesmí jíst. Ty tam jsou někdejší ideály, pokud je někdo zklamán z emigrace, lze to pochopit… Je to ale věc, jak to kdo cítí a prožívá.Ve světě se v souvislosti s Velkým restartem objevuje heslo Build Back Better. Člověk má dojem, že je tu novodobá utopie, mající stvořit „nového, lepšího“ člověka. Zaznívá s tím i idea transhumanismu. Opět na vlnách ČRo bylo možné slyšet názor, že do 10 let uvidíme nasazení humanoidně vyhlížejících robotů, že budou vznikat nové profese, staré zaniknou…. Možná to ovlivní myšlení. Je idea Moravanů, obrácená dílem do historie, ještě vůbec aktuální?Všechno to „zavání“ komiksem. V ABC mladých techniků a přírodovědců kdysi vyšel příběh s názvem Vzpoura mozků. Nějaký podobný koncept je tam nastíněn. Stroje nemusí být nebezpečné jen tím, že získají tvář člověka, to by byla spíše taková kosmetická záležitost. Stroje nás ovládají teď.Pověsil jsem na YouTube 40minutové video, které mi bylo velmi rychle smazáno (již za 20 minut od publikování), vlastně dříve, než ho kdokoli stačil zhlédnout. Prý jsem porušil zásady komunity. Myslím, že takto rychle věc vyhodnotil robot, nějaký umělý algoritmus. Pokud se politická rozhodnutí přijímají tak, že už dílem nerozhodují lidé, pak je to možná varující fenomén, zejména pokud se to vymkne z určitých mezí. Zákaz na čtvrt roku publikovat mi dal automat. Stroj mi zakázal hovořit s jinými lidmi. Že nemá zatím lidskou tvář, je to nejmenší. Ve vámi popsaném kontextu již nyní žijeme. Stroje nás dnes hlídají, snímají nám tvář. Teď se spolu bavíme, kdoví, kdo či co to vyhodnocuje a přijímá opatření.V USA se prosazuje způsob identifikace člověka pomocí už i pulsu (viz debata na Novotného lávce, informoval o tom Michal Semín). Má-li člověk roušku, nestačí běžný obraz kamery. Doplňuje se to biometrickým sběrem dat. Trend jde tímto směrem.Nejprve odpovím na Moravany. Pořád si myslím, že člověk je nezastupitelný. Že jej stroj nemůže nahradit úplně. Důležité je zachovat si identitu, proto je více než kdy jindy významná minulost a pocit sounáležitosti. Proto Moravané nejsou žádným jen historizujícím prvkem. Ve zdravotnictví navíc velmi dobře vidíme, jak je důležitý normální lidský kontakt. Nechat si hmatat pulz chytrými hodinkami, to je hezká přehlídka technologie. Ale není to dotyk od člověka. Podobné je to při podávání léků.Dnes se v ČR v mainstreamu hovoří o tom, že se musí vybudovat komunitní centra v dosahu 15 minut od místa bydliště. Tím se vlastně ruší klasický model, že rodina v pátek odjede třeba na hory či někam do přírody. Teď se má vše odehrávat v dosahu 15 minut chůze od domu. Josef Nerušil /SPD/ na Novotného lávce hovořil o zkušenosti z US studentského campusu. Student nemusí campus ani opouštět. Dostane magnetickou kartu a má veškeré pohodlí při ruce, včetně obchodů a služeb. Jenže – jak Nerušil říká – všude jsou kamery…Starověký Řím zažil fázi, kdy se na ulici rozdával chleba a všechny možné dobové „služby“ byly k mání v rámci municipia. Voda tekla vodovody, placená byla z veřejných statků. Společnost natolik změkla, že neodolala nájezdům divokých Germánů. Nepřipomíná vám to něco?Moravané byli ti, kdo se na Bílé hoře ještě byli schopni jakž takž bránit, míním to spíše jako metaforu. Naše společnost ztrácí ostražitost a vlastně i pud sebezáchovy. Proto jdu do politiky, cítím, že se musím vložit více než jen jako lékař. Neměli bychom degenerovat tím, že žijeme na „hotovém“. Když nám dnes selže technika, jsme naprosto v koncích. Co kdyby vypli proud? Kam se podějí lidé, kteří visí na sociálních sítích? Co by se stalo, kdyby se nikdo nikam nedovolal? Jsme schopni ještě někam fyzicky dojít a domluvit se? Hájit své barvy?Nejsem proti technice. Jsem spíše proti přílišnému sociálnímu systému, kdy lidé spoléhají na dávky a učí to i děti. Politika Moravanů je v neposlední řadě i o tom, aby se člověk v toku dějin neodnaučil starat sám o sebe.Pokud současná politika nebude změněna – třeba přispěním Moravanů – nechápu, kam to všechno by mělo ještě dále spět.Zdeněk Koudelka hovořil o tom, že poměrné zastoupení v parlamentu je to, co hubí demokracii, je to přesně to, co zadusilo výmarskou republiku, či třetí a čtvrtou francouzskou republiku…Prý dobře že Charles de Gaulle byl demokrat, žádný autokrat…Za prvé nevíme, co bude, asi by se ošíval i prognostik na takovouto otázku. V každé době je snaha vyždímat ze systému, co to jde, resp. než se systém zhroutí. Lidi toho hodně vydrží, a když se zdá, že je zle, tak se ukáže, že to vždy může být horší a horší. Podívejte, z čeho vznikla první světová válka a jak líbivý sloh belle époque (secese) tomu předcházel. Vždy může dojít na nečekané konflikty a chaos. Já si myslím, že kdyby všichni lidé, co jsou v exekucích – nemusí jít vždy o férový proces – kdyby vyšli do ulic, museli by dokázat změnit politiku nátlakem. Já ale vím, že většina pokorně skloní hlavu. Proto krom své lékařské profese usiluji o osobní angažovanost. Jsem předsedou strany Moravané a kandiduji za Moravany v Olomouckém kraji.Lidé dnes vesměs přežívají. Chtěl bych burcovat proti propadu do pasivity. Teď máme třeba bytovou krizi. Mezi bezdomovce patří i ti, kteří to táhnou po kamarádech a známých. Hrozí nám nárůst lidí bez domova. Nehodlám se smiřovat s takovým stavem věcí. Není jen covid. Pokud se na vše podíváme globálně, musíme se snažit zlepšit prostředí, v němž žijeme, minimálně jeho stabilizací. Nemyslím si, že Moravané mají v těchto volbách dvakrát velké šance. Ale historicky se zvedáme z popela, ozývají se nám lidé s prosbou o členství. Jsou z celé naší republiky. Roste počet lidí, kteří si uvědomují, že je třeba něco dělat. Zajímají se o transformaci regionů.Moravané samozřejmě řeší problémy celé republiky. Ať se nikdo nemate názvem strany. Jsme stranou euroskeptickou, chceme mít dobré vztahy s našimi sousedy či historickými sousedy. Naším určitým vzorem je Maďarsko a to, jak dobře balancuje v EU. Současný systém přece jen nepoškozuje malé strany. Pořád mohou dosáhnout na státní dotaci, aby se mohly ponořit do politické práce.Pane doktore, díky za rozhovor. Ať se daří.Sledujte náš kanál na jedné z nejbezpečnějších chatovacích aplikací Telegram, na kterém vám budeme přinášet aktuální zprávy a zajímavá videa.

Lumir Balvin Výborné myšlenky. Jen je na škodu, že strana regionální s názvem "Moravané" bude určitě v budoucnu zneužitá na rozvrácení ČR a oslabení v prospěch zlodějských a vražedných Němcu, Západu a nejfeminističtější debilizační diktatúry U.SS.A. To a víc učí náš pan učitel Ing. L. Balvín dle vzoru Sokrata, Platona, Husa, Štúra už vív než 30 let. 1

Kraken007 Morava bylo jen markrabství moravské. Ceska a moravska federativni republika. Bémen unt méren tam trci jak slama z bot. 0

