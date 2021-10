https://cz.sputniknews.com/20211001/premier-babis-si-neumi-predstavit-ze-by-byl-po-volbach-v-opozici-moje-misto-je-ve-vlade-vzkazuje-16022049.html

Premiér Babiš si neumí představit, že by byl po volbách v opozici. Moje místo je ve vládě, vzkazuje

Premiér Babiš si neumí představit, že by byl po volbách v opozici. Moje místo je ve vládě, vzkazuje

Premiér Andrej Babiš si neumí představit, že by po parlamentních volbách byl v opozici. Podle jeho slov je jeho místo ve vládě. Uvedl to v rozhovoru pro... 01.10.2021, Sputnik Česká republika

Babiš sdílel odkaz na rozhovor ve svém postu na sociální síti. V rozhovoru pro web Info.cz uvedl, že si neumí představit, že by byl během příštích čtyř let v opozici. Uvedl také, že je to naposledy, co kandiduje do Poslanecké sněmovny. Sám sebe označil za manažera a organizátora. Co se týče sestavování vládní koalice, premiér se vymezil proti koalici Pirátů a Starostů. Na to, zda si umí představit vládu s občanskými demokraty, Babiš odpověděl, že se uvidí podle výsledků voleb.Rozsáhlý rozhovor vyšel také na webu Novinky.cz, tam byl Babiš hostem podcastu PoliTalk. V tom premiér vyjádřil naději, že volby jeho hnutí vyhraje.Podle premiéra Babiše jsou největší ohrožení naší země Piráti. Vysvětlil, že on své hnutí založil jako protikorupční. „Máme tady koalici Spolu, co má dlouhou korupční historii, hlavně TOP 09, jejich zakladatel, a ODS. To je jedna parta, ale i STAN byl u toho, protože STAN podporoval na začátku pana Kalouska (Miroslav Kalousek, někdejší šéf TOP 09 – pozn. red.). Oni jsou tam, kde je potřeba. Teď se zhlédli v Pirátech,“ odpovídal na otázku, kdo pro něj v případě sestavování vlády připadá v úvahu.Babiš konstatoval, že referendum o vystoupení z EU nepodpoří. Odkázal na Velkou Británii a to, co tam nyní probíhá. Kromě jiného se vyjádřil i k situaci s dolem Turów. Podle jeho slov se intenzivně jedná a jde vše správným směrem. „To je o závazku postavit podzemní zeď, aby našim lidem neunikala k nim voda. Není to o tom, že my chceme zastavit těžbu, my chceme ochránit životní prostředí našich lidí a bohužel pět let se nic nedělo. Tak teď ta jednání probíhají, a myslím, že dobře,“ uvedl.Došlo i na téma covid. Premiérovi je totiž z úst opozice často vyčítáno, že může za 30 tisíc zemřelých na koronavirus. V České republice se budou parlamentní volby konat 8. a 9. října.Sledujte náš kanál na chatovací aplikaci Telegram, která je jednou z nejbezpečnějších. Budeme vám tam přinášet aktuální zprávy a zajímavá videa.

Červenáček Před hlasováním se mluvilo skoro výhradně o obchodní unii, volném obchodu. Proto se mnozí nechali pomýlit. A pokud jde o tebe, víme, kdo se tu nejvíce kompromituje a projevuje zášti. Tady si hnízdečko násilnického škodiče nepostavíš. 🐸🐸🐸🐸 4665

❌➗➖➕ Zrovna jsem se díval na tu českou historickou ostudu pod štítkem: "Referendum o přistoupení České republiky k Evropské unii konané ve dnech 13.-14.06.2003" (volby.cz), kde 3446758 českých blbečků hlasovalo pro členství v Bruselu. (Já jsem vůbec nehlasoval ). Takže úplně nejlepší by bylo, kdyby ti výše uvedený demokratický blbečkové 3446758 , kteří jsou zodpovědní za všechno co se potom Čechách stalo, aby úplně přestali volit, protože to tou jejich prokázánou blbostí zase poser.ou.. Právě těch takových 3446758 namozkovaných blbečků mají ten ideální vybrakovaný mozek na provádění USraelských barevných revolucí v Ukraině, v Bělorusku, ve Venezuele, nebo sametové revoluce v ČR. Jsou to prostě národní debilové, kteří nesou zodpovednost, že jde celý národ do hajzlu a do rukou parchantů a nepřátelů země. 🇺🇸🇪🇺🇮🇱🕎👎🤮🚾🚾 134

