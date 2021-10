https://cz.sputniknews.com/20211001/pricina-smrti-slovaka-ktery-zemrel-v-belgii-dosud-nebyla-presne-stanovena--16028227.html

Příčina smrti Slováka, který zemřel v Belgii, dosud nebyla přesně stanovena

Příčina smrti Slováka, který zemřel v Belgii, dosud nebyla přesně stanovena

Skutečný důvod smrti Slováka Jozefa Chovance není možné zcela přesně určit. Je zapotřebí zodpovědět ještě několik otázek. 01.10.2021, Sputnik Česká republika

Takový závěr zazněl po dvoudenní rekonstrukci celé události, která v dnech 27. a 28. září probíhala ve městě Carleroi. Informoval o tom mluvčí Ministerstva spravedlnosti Peter Bubla v tiskové zprávě.Úmrtí Chovance je podle resortu výjimečné hned z několika důvodů. Zaprvé se jedná o únik videa z cely, které svědčí na nepřípustné konání bezpečnostních složek. Další věcí je, že se do celého případu před belgickým soudem zapojila Slovenská republika.„Je to výjimečná situace, je tady vážné podezření, že pochybením silových složek jiného státu zemřel náš občan a po dvou letech ještě pořád nejsou zřejmé výsledky vyšetřování a není jasně oficiálně vysvětleno, proč vlastně zemřel,“ uvedla ministryně spravedlnosti Marie Kolíková ještě v listopadu 2020.Během prvního dne rekonstrukce v pondělí 27. září probíhala na letišti. Přítomní byli členové policejního sboru, personál letiště, kteří měli v ten den službu. Přítomen však byl i prokurátor, vyšetřující soudkyně a také zástupci Slovenské republiky.V úterý, 28. září se rekonstrukce týkala okamžiku, kdy lékař rozhodl o setrvání Chovance v cele, dále incident, během kterého si Chovanec poranil hlavu a také samotný zásah policie a zdravotníků.I díky slovenských znalců sem povedlo zjistit, že skutečný důvod smrti není možné jednoznačně určit a bude potřeba odpovědět ještě na řadu dalších otázek medicínského charakteru.„Soudkyně proto rozhodla, že slovenští i belgičtí znalci by se měli opět sejít, aby spolu přešetřili příčinu smrti p. Chovance, berouc v úvahu výsledky rekonstrukce,“ uvádí dál resort spravedlnosti.Připomeňme, že Jozef Chovanec byl zatčen v únoru 2018 na letišti, které se nachází přibližně 60 kilometrů od Bruselu. Na palubě letadla se měl chovat agresivně. Kapitán letadla odmítl vzlétnout, dokud nezasáhla policie. Na záběrech v Charleroi je vidět zásah policistů. Jeden z nich mu 16 minut tlačil na hrudník, v důsledku čehož nakonec Chovanec zemřel.Sledujte náš kanál na chatovací aplikaci Telegram, která je jednou z nejbezpečnějších. Budeme vám tam přinášet aktuální zprávy a zajímavá videa.

