Severní Korea otestovala novou protiletadlovou raketu

Severní Korea informovala o dalším testování rakety. Severokorejská státní tisková agentura KCNA informovala o úspěšném testu nově vyvinuté protiletadlové... 01.10.2021

V úterý severokorejské tisková agentura informovala o úspěšném testu hypersonické rakety Hwasong 8. KLDR zdůrazňuje strategickou důležitost startu nové rakety v rozvoji moderního obranného systému země a poznamenává, že během testování se podařilo úspěšně vyzkoušet technické ukazatele nové rakety. Vědci provedli navigační kontrolu rakety, její manévrovatelnost, aerodynamické ukazatele nainstalované bojové hlavice a také první v Severní Koreji představenou „palivovou ampulu“.Konec korejské válkySeverní Korea a Jižní Korea jsou stále technicky ve válce, protože konflikt z let 1950-1953 skončil bez mírové dohody, ale pouze jako příměří. V posledních letech se zemím podařilo zlepšit vztahy a dokonce podepsaly společné prohlášení zaměřené na ukončení nepřátelských aktivit. Loni v létě však došlo k neočekávané eskalaci napětí.Kim Jo-čong, sestra severokorejského vůdce Kim Čong-una, reagovala na prohlášení jihokorejského prezidenta Mun Če-ina na Valném shromáždění OSN. Če-in navrhl vyhlásit oficiální konec korejské války a uvedl, že takový akt by „učinil nezvratný pokrok v denuklearizaci a zahájil éru úplného míru".Kim Čo-jong, o ověřování vztahů se Soulem jihokorejskými médii prohlásila, že je „obdivuhodné" ze strany Jižní Koreji, že takový návrh předložila, ale zdůraznila, že Modrý dům musí nejprve zastavit svou „nepřátelskou politiku", než se pokusí uzavřít mírovou dohodu se svým sousedem. Čo-jong zároveň poznamenala, že Pchjongjang by byl ochoten zahájit jednání se svým sousedem, pokud by zastavil provokace.Sledujte náš kanál na chatovací aplikaci Telegram, která je jednou z nejbezpečnějších. Budeme vám tam přinášet aktuální zprávy a zajímavá videa.

