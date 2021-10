https://cz.sputniknews.com/20211001/smlouva-o-turowu-je-temer-hotova-ted-cesko-a-polsko-musi-vyresit-delku-jejiho-trvani-16019484.html

Smlouva o Turówu je téměř hotová. Teď Česko a Polsko musí vyřešit délku jejího trvání

Česko-polská smlouva o fungování dolu Turów a jeho dopadech na české obce má být v podstatě hotová. Po čtvrtečním jednání to novinářům řekl český ministr... 01.10.2021, Sputnik Česká republika

Obě strany mají rozdílný názor na délku trvání smlouvy o Turówu, polský ministr ochrany ovzduší a životního prostředí Michal Kurtyka po jednání uvedl, že Polsko předneslo „velmi dobrou nabídku“, která však u české strany narazila. Obě strany jsou nadále připraveny jednat.Kurtyka po jednání uvedl, že Polsko předneslo velmi konkrétní nabídku pro obyvatele Libereckého kraje v oblasti vodohospodářské infrastruktury, územní spolupráce a monitoringu. Polský ministr dodal, že nabídka narazila na stupňování požadavků české strany. Podle něj to také poškodí česko-polské vztahy, spolupráci ve Visegrádské skupině a hlavně občany na obou stranách hranice.Podle českého ministra Brabce mají Polsko a Česko velmi rozdílný pohled na dobu trvání smlouvy.Brabec také dodal, že rozdíl v názoru na délku smlouvy je v řádu let, více ale upřesňovat nechtěl.Polská strana vinu hází na Česko, podle náměstka polského ministra zahraničí Pawela Jablónského se česká strana začala chovat iracionálně.Na tato slova však český ministr Brabec reagoval, že tento sporný bod byl polské straně znám už před měsícem a nebyl rozporován.Důl TurówMezi Polskem a Českem v poslední době rezonuje spor ohledně dolu Turów. Soud EU minulý týden uložil Polsku pokutu ve výši půl milionu eur denně. Důvod je ten, že země nezastavila těžbu v dole Turów, který se nachází bezprostředně na českých hranicích. Pokuta přitom poběží do té doby, dokud země těžbu v dole skutečně nezastaví.Polská strana se rozhodnutí soudu odmítla podřídit se slovy o tom, že zastavení těžby by ohrozilo energetickou bezpečnost země a tisíce pracovních míst. Elektrárna zásobovaná dolem Turów totiž vyrábí až 7 % energie v zemi. Jejím uzavřením by hrozily výpadky v polském energetickém systému a růstem cen pro spotřebitele. Vláda přitom také uvedla, že se jedná o jediný zdroj tepla pro město Bogatynia a jeho okolí.Jednání o osudu dolu vedou expertní skupiny z Česka a Polska. Usilují o vytvoření dohody mezi vládami, která by vedla k vyřešení sporu.Sledujte náš kanál na chatovací aplikaci Telegram, která je jednou z nejbezpečnějších. Budeme vám tam přinášet aktuální zprávy a zajímavá videa.

Červenáček Polská strana na protest v pondělí večer z jednání odjela. Česko a Polsko mají podle českého ministra Brabce velmi rozdílný pohled na dobu trvání smlouvy. "Ta dohoda by měla dát dlouhodobý rámec vztahům mezi Polskem a Českou republikou ohledně řešení problematiky dolu Turów," řekl. Rozdíl v názoru na délku smlouvy je podle Brabce v řádu let, ale blíže nechtěl postoje obou stran upřesnit. " 🐸🐸🐸🐸 Červenáček psal svůj názor, že to nakonec skončí arbitráží a také zákeřnými útočnými akcemi polských "národních buditelů." Šovinistů. Čeští turisté tam budou a už jsou diskriminováni ... Hlavně, aby do toho necintal násilnický mentálně na pěti K. Olinka🚾. 🐸🐸🐸🐸 1

Kraken007 Poláci navrhují týden..To je dost dlouho, že jo? Nevím, co se Čechům nelíbí.. 1

Zprávy

