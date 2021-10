https://cz.sputniknews.com/20211001/tohle-neni-fer-pagacova-vystavila-telo-v-plavkach-a-nastvala-fanynky-16018053.html

„Tohle není fér!“ Pagáčová vystavila tělo v plavkách a naštvala fanynky

Česká moderátorka Patricie Pagáčová se ještě nehodlá vzdát léta, a tak vyrazila k moři do Chorvatska. Se svými fanoušky se následně podělila o několik... 01.10.2021, Sputnik Česká republika

Pagáčová před pár dny informovala, že se svým manželem, dcerkou a zvířecími miláčky vyrazili ještě za teplem, a to do Chorvatska. Její profil tak téměř okamžitě začaly plnit fotografie plné sluníčka, moře a relaxu.A reakce na sebe nenechaly dlouho čekat. Lidé v první řadě zmiňovali to, že jen pár měsíců po porodu vypadá opravdu báječně.I další přiznávaly, že jí to moc sluší: „Vypadáte moc dobře.“Spousta maminek však její proměnu v dokonalé tělo nechápala: „A kde jste měla to dítě? Závidím!“Podle mnohých je tak opravdu „krásná mamina“.Zmiňme, že Patricie je zřejmě se svou postavičkou spokojená, a tak se nebojí v poslední době odhalovat. Svědčí o tom i její outfity, které obléká jako porotkyně pěvecké soutěže SuperStar.Pár lidí dokonce uvedlo, že by se také chtěli ještě vydat za odpočinkem k moři.Patricie PagáčováPatricie Pagáčová, rozená Solaříková, je česká herečka a příležitostná moderátorka. Jako malá se proslavila rolí Aničky Studničkové v seriálu Ranč U Zelené sedmy. Velkou slávu jí však přinesl i seriál Ulice, v němž hrála Terezu Jordánovou, a to již od roku 2005. Zahrála si také v divadle (Dokonalá svatba, Doktor v nesnázích, Fantastická žena) či ve videoklipu Naše cesty od Marka Ztraceného. Kromě toho moderovala pořad Jak to vidí MasterChef 2019. Letos také usedla v porotě oblíbené pěvecké show SuperStar a nově se začala objevovat i v seriálu Modrý kód.Pokud jde o její osobní život, v roce 2018 začala chodit s Tiborem Pagáčem, s nímž se v lednu 2019 zasnoubila. Téhož roku v červnu se vzali. V únoru 2021 pár oznámil, že čeká svého prvního potomka. V květnu 2021 se jim narodila dcera Bibiana.

vojtavlcek1954 Další z těch, které mají neustále potřebu se někde tímto způsobem prezentovat a předvádět. Mám dojem, že v určitých kruzích, zejména těch majetnějších, se to stává určitou normou. Začínají být tyto serebrity trapné. 0

