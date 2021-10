https://cz.sputniknews.com/20211001/ukrajinsky-naftogaz-vyzyva-k-zavedeni-sankci-proti-operatorovi-plynovodu-nord-stream-2-16023158.html

Ukrajinský Naftogaz vyzývá k zavedení sankcí proti operátorovi plynovodu Nord Stream 2

Ukrajinský Naftogaz vyzývá k zavedení sankcí proti operátorovi plynovodu Nord Stream 2

Společnost Naftogaz Ukrajiny očekává, že poté, co Gazprom zastavil tranzit plynu do Maďarska přes Ukrajinu, budou proti operátorovi plynovodu Nord Stream 2... 01.10.2021, Sputnik Česká republika

2021-10-01T13:59+0200

2021-10-01T13:59+0200

2021-10-01T13:59+0200

svět

gazprom

plynovod

nord stream 2

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnncz1.img.sputniknews.com/img/424/17/4241762_0:188:3072:1916_1920x0_80_0_0_7a993097a23b5bbc1030f3d555cf1215.jpg

Dříve ukrajinský plynárenský regulátor uvedl, že Gazprom zastavil tranzit plynu do Maďarska přes území Ukrajiny.Čím dřív podle něj budou sankce uloženy, tím to bude lepší.Smlouva Gazpromu s MaďarskemGazprom a Maďarsko podepsaly smlouvu o dodávkách plynu do konce roku 2036. Palivo bude procházet Tureckým proudem obcházejícím Ukrajinu: Budapešť bude dostávat 3,5 miliardy metrů krychlových přes Srbsko a další miliardu přes Rakousko. Dohoda vstoupí v platnost 1. října.Turecký proud vede po dně Černého moře a skládá se ze dvou větví o kapacitě 15,75 miliardy metrů krychlových. První větev je určena k dodávkám do Turecka, druhá do zemí jižní a jihovýchodní Evropy.Nord Stream 2 je plynovod z Ruska do Německa s kapacitou 55 miliard metrů krychlových ročně. Jeho výstavba byla dokončena začátkem září, v blízké budoucnosti se plánuje jeho uvedení do provozu. Objem dodávek letos může činit 5,6 miliardy metrů krychlových.Sledujte náš kanál na chatovací aplikaci Telegram, která je jednou z nejbezpečnějších. Budeme vám tam přinášet aktuální zprávy a zajímavá videa.

https://cz.sputniknews.com/20211001/v-kyjeve-prohlasili-ze-gazprom-pozastavil-tranzit-plynu-do-madarska-pres-ukrajinu-orban-reaguje-16021047.html

https://cz.sputniknews.com/20211001/v-kremlu-odpovedeli-na-otazku-o-terminu-spusteni-plynovodu-nord-stream-2-16022912.html

Ioannes DU ta ukraina je snad cela na palicu. Tak oni neustale utocia na Rusko,stazuju sa snad celemu svetu, a pritom nariekaju,ze ich Rusko obide pri tranzite plynu. Je toto vobec mozne ? 1

Karel Pokorný Kôproši si neuvedomujú, že každý štát si môže zvoliť dodávateľa a prepravcu plynu, ktorý je pre jeho občanov výhodnejší! Tak to robí aj EÚ, či nie ...? V prvom rade by sa mali zamyslieť nad svojou vládou či jej konanie je v ich záujme! 1

4

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Zprávy

cs_CZ

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

gazprom, plynovod, nord stream 2