V Gruzii byl zadržen bývalý prezident Michail Saakašvili

V Gruzii byl zadržen bývalý prezident Michail Saakašvili

01.10.2021

Bývalý gruzínský prezident Michail Saakašvili byl v Gruzii zadržen, informoval gruzínský premiér Iraklij Garibašvili.„Třetí prezident Gruzie Michail Saakašvili byl zadržen, byl převezen do zařízení pro zadržené,“ řekl v pátek premiér.Podle slov premiéra, „policisté provedli proceduru zatčení na nejvyšší úrovni“.„Naši policisté měli předběžné informace o jeho pohybu z Ukrajiny do Gruzie,“ řekl Garibašvili. Neupřesnil ale, kde konkrétně byl Saakašvili zadržen.Advokát Saakašviliho jménem Beka Basilaja označil jeho zatčení za politický čin.Podle informací televizní stanice Pirveli byl Saakašvili převezen do vězení v hlavním městě Tbilisi. Očekává se, že k vězení se začnou stahovat příznivci bývalého prezidenta.Saakašvili dříve uvedl, že se chystá vrátit do Gruzie před místními volbami na začátku října.V pátek ráno publikoval dvě videa, kde tvrdil, že se nachází v Batumi. Gruzínská policie tyto zprávy ale odmítla. Uvedla, že politik hranici země nepřekročil. Policie také připomněla, že po bývalém prezidentovi bylo vyhlášeno pátrání a jakmile se ocitne na území Gruzie, bude okamžitě zadržen.PrezidentstvíSaakašvili byl gruzínským prezidentem mezi lety 2004 až 2013, následně ze země uprchl. Je stíhán pro několik trestných činů, včetně vraždy bankéře Sandro Girgvliani a systematického bití poslance Valerije Gelašvili. Soud ho v nepřítomnosti odsoudil k odnětí svobody na dobu 9 let.Kromě toho je Saakašvili figurantem trestného činu týkajícího se rozehnání opozice na mítinku 7. listopadu 2007, útoku na televizní společnost Imedi a zneužívání prostředků státního rozpočtu. Všechny tyto případy se projednávají soudy, rozsudky zatím nepadly.Bývalý gruzínský prezident přivítal převrat na Ukrajině a v roce 2015 se stal předsedou Oděsské oblastní státní administrativy, později se stal poradcem prezidenta Ukrajiny Petra Porošenka. Získal ukrajinské občanství.V roce 2016 odešel ze svých funkcí a začal proti Porošenkovi vystupovat. V roce 2018 byl deportován z Ukrajiny. Po nějakou dobu žil v Holandsku, při nynějším ukrajinském prezidentovi Zelenském se znovu vrátil na Ukrajinu.Sledujte náš kanál na chatovací aplikaci Telegram, která je jednou z nejbezpečnějších. Budeme vám tam přinášet aktuální zprávy a zajímavá videa.

Červenáček Asi se shodneme, že mimořádný dík patří redakci za další nedovařený článek. Ta se neobtěžuje ani sdělit, za co byl zatčen. Ale do vánoc nám 45krát sdělí, jaká je průtočnost plynu v SP2 . 🐸🐸🐸🐸 11

krocan007 Idiot,si myslel, že ho přivítají s otevřenou náručí, stejně jako toho bast*arda navalnejho v Rusku.. 3

ukrajina

gruzie

