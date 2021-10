https://cz.sputniknews.com/20211001/v-kremlu-odpovedeli-na-otazku-o-terminu-spusteni-plynovodu-nord-stream-2-16022912.html

V Kremlu odpověděli na otázku o termínu spuštění plynovodu Nord Stream 2

V Kremlu odpověděli na otázku o termínu spuštění plynovodu Nord Stream 2

Žádná pauza v práci na uvedení do provozu plynovodu Nord Stream 2 v souvislosti s výměnou moci v Německu neexistuje, všechno probíhá normálně. Jsou možné jak... 01.10.2021, Sputnik Česká republika

Volby do Spolkového sněmu se konaly v Německu 26. září. Teď strany jednají o možném vytvoření koalice. Podle předběžných údajů budou mít největší frakci sociální demokraté – 209 poslanců. Frakce CDU/CSU bude mít 196 zástupců, Zelení – 118, Svobodní demokraté – 92, Alternativa pro Německo – 83. Levice bude zastoupena 39 poslanci.Nord Stream 2 je plynovod od pobřeží RF přes Baltské moře do Německa, který se skládá ze dvou větví o celkové kapacitě 55 miliard kubíků plynu ročně. Washington, který má zájem na dodávkách vlastního zkapalněného zemního plynu do EU, se aktivně bránil tomuto projektu v etapě výstavby, a nyní navrhuje se soustředit na minimalizaci záporných následků pro energetickou bezpečnost Evropy. V červenci USA prakticky uznaly nevyhnutelnost ukončení výstavby plynovodu a zveřejnily společné s Německem prohlášení, v němž byla zformulována řada podmínek pro využití plynovodu Nord Stream 2. USA a Německo mj. prohlásily, že v zájmu Ukrajiny a Evropy musí tranzit ruského plynu přes Ukrajinu pokračovat i po roce 2024 a že Berlín se zavazuje využít všechny nástroje, které má k dispozici, aby napomohl prodloužení dohody o tranzitu plynu mezi Ukrajinou a Ruskem až o 10 let.Američtí kongresmani kritizují administrativu za nedostatečně tvrdý přístup k řešení problému ruského plynovodu a žádají o zpřísnění sankcí. Minulý týden zařadila sněmovna reprezentantů amerického Kongresu do návrhu obranného rozpočtu na rok 2022 bod, který zavazuje prezidenta Joea Bidena k zavedení sankcí proti všem fyzickým a právním osobám bez výjimky, které se podílejí na výstavbě a na zabezpečení provozu plynovodu Nord Stream 2.V Rusku nejednou vyzývali k tomu, aby se o projektu Nord Stream 2 nemluvilo v kontextu jakékoli politizace, protože jde o komerční projekt, který je výhodný jak pro Rusko, tak pro Evropskou unii.Sledujte náš kanál na chatovací aplikaci Telegram, která je jednou z nejbezpečnějších. Budeme vám tam přinášet aktuální zprávy a zajímavá videa.

