V Kyjevě prohlásili, že Gazprom pozastavil tranzit plynu do Maďarska přes Ukrajinu. Orbán reaguje

V Kyjevě prohlásili, že Gazprom pozastavil tranzit plynu do Maďarska přes Ukrajinu. Orbán reaguje

Operátor plynovodního systému Ukrajiny oznámil, že Gazprom od sedmi ráno pozastavil dodávky plynu do Maďarska přes ukrajinské území. 01.10.2021, Sputnik Česká republika

Ve společnosti vysvětlili, že objednávky tranzitu nepřišly, i když byly patřičné kapacity kontrahovány na celý plynový rok (1. října 2021 až 30. září 2022) v objemu 24,6 milionů kubíků denně.Generální ředitel společnosti Serhij Makohon prohlásil, že v průběhu několika desetiletí neporušil Kyjev ani jednou své závazky vůči Budapešti. Zdůraznil přitom, že ukrajinská trasa je ekonomicky výhodná, protože je to nejkratší cesta dodávek do Maďarska.Kromě toho Makohon obvinil Gazprom z „využití nástrojů vlivu ve zřejmě politických cílech“ a vyzval k tomu, aby bylo zastaveno „posilování dominujícího postavení jednoho hráče“ na pozadí šokujícího růstu cen plynu v Evropě.V Kyjevě označili tuto dohodu za ránu a prohlásili, že požádají Evropskou komisi, aby zjistila, jestli dohoda odpovídá evropskému zákonodárství v oblasti energetiky. Maďarské úřady považují takovou reakci Ukrajiny za zasahování do vnitřních záležitostí.Orbán okomentoval plynový spor s UkrajinouMaďarský premiér Viktor Orbán prohlásil, že nemůže brát v úvahu pozici Ukrajiny ve sporu o plyn.Operátor plynovodního systému Ukrajiny dříve prohlásil, že Gazprom pozastavil tranzit plynu do Maďarska přes území Ukrajiny.Maďarsko a Gazprom podepsaly v pondělí novou smlouvu. Jde o dodávky do Maďarska 4,5 miliard kubíků plynu ročně v průběhu příštích 15 let. Z toho 3,5 miliardy kubíků plynu se bude dodávat přes Srbsko a jedna miliarda přes Rakousko. Dohoda, která nabyla platnosti 1. října, předpokládá možnost změny podmínek za 10 let. Kyjev se hodlá obrátit na Evropskou komisi kvůli dohodě o dodávkách plynu mimo území Ukrajiny. Na Ministerstvu zahraničí Ukrajiny prohlásili, že dohoda poškozuje dvoustranné ukrajinsko-maďarské vztahy.Sledujte náš kanál na jedné z nejbezpečnějších chatovacích aplikacích Telegram, na kterém vám budeme přinášet aktuální zprávy a zajímavá videa.

Mir Kdo že to slíbil na Ukrajině Rusku problémy? A takový omyl prohlašuje pan Kuleba. Tak tedy pro ukrajince: "Vaše problémy způsobuje Vaše vedení". 0

