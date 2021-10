Ví se, kdo dal Pirátům a koalici Spolu miliony. Miliardáři chtějí ovlivnit volby?

https://cz.sputniknews.com/20211001/vi-se-kdo-dal-piratum-a-koalici-spolu-miliony-miliardari-chteji-ovlivnit-volby-16020806.html

Miliardáři sponzorují protibabišovské koalice. Sypou velké peníze. Co budou chtít za podporu souručenství Pirátů se STANem a Spolu? 01.10.2021, Sputnik Česká republika

Tváří se, že jim jde o naše dobro. Skočíte jim na to? Klub milionářů se netají tím, že sponzoruje strany, které mají připravit Andreje Babiše o moc. Dá se to číst tím způsobem, že si zaplatili volby.O co jde? O docela nevinnou zprávu. Možná jste ji ani nezaregistrovali, možná jste ji přešli s lehkým úsměvem ve tváři. Ale situace je vážná.Spolek pro podporu liberální demokracie rozdělil stranám koalic Spolu a Pirátů se Starosty celkem 25 milionů. Podmínkou daru bylo právě to, že se opozice spojí do koalic. Druhá polovina z částky dorazila na účty tento měsíc. Členy spolku jsou třeba Jan Bárta, internetový podnikatel a investor z první stovky nejbohatších Čechů. A pak také technologický podnikatel Dušan Šenkypl a jeho kolega z Pale Fire Capital Petr Krajíček. Myslíte, že nemají šanci? Tak pozor. Web Seznam Zprávy s hrdostí na miliardáře píše, že „cíl spolku se naplnil nejen vznikem dvou koalic Spolu a Pirátů a STAN, ale také díky rozhodnutí Ústavního soudu. Ten v únoru zrušil část volebního zákona s odůvodněním, že voliči menších stran jsou diskriminováni“.Takže miliardáři jdou pomalu ale rozhodně za svým cílem: prosadit vládu stran, které favorizují. A kterým, jak sami nepopírají, dávají peníze. Velké peníze.Zmínění miliardáři jsou investoři. Je nabíledni, že investují, aby z toho něco měli. Když předtím dávali peníze zkrachovalému projektu Lidé PRO Mikuláše Mináře, bývalého vůdce Milionu chvilek pro demokracii, také sázeli na to, že toto hnutí ovlivní českou politickou scénu.S chvilkařem Minářem to nevyšlo. Proto se čeští miliardáři pustili do vyšší ligy. Je vhodnou otázkou, jak se podpora Spolku na podporu liberální demokracie promítla do sociologických průzkumů. Anebo do lepšího marketingu. Zkrátka do oblbování voličů.Takže letošní volby do Poslanecké sněmovny vypadají tak, že nepůjde o vznešený boj o to, kdo nás vyvede z postcovidové doby a ekonomických potíží, ale jaký miliardář si zaplatí, že bude po volbách u kormidla.O zásahu miliardářů do české politiky Sputnik hovořil se známou političkou Janou Markovou.Za spolkem stojí čeští miliardáři. Znamená to, že si kupují vítězství ve volbách?„Nevidím do hlav investorům, kteří za projektem těchto dvou koalic stojí, a nemohu vědět, zda je vedly sympatie nebo zda spíše než o darech máme hovořit o investici. Miliardáři, kteří stojí za tímto sponzorským spolkem, si zkrátka kupují vděk vítězů voleb. Zavázali si téměř všechny, mohou si to dovolit, takže nedojde-li k nějakému velkému překvapení, nejméně jedna z takto obdarovaných koalic usedne ve vládě," míní paní Marková.Budou muset být koalice Spolu a Pirátů + STAN zavázání těmto miliardářům? Co můžou chtít výměnou za peníze, které koalicím poskytli?„Kdo platí, ten poroučí, tak to bylo, je a bude. Jak je zřejmé, podmínky si tito úspěšní investoři kladou už nyní a strany jim dosud jdou na ruku. Těžko pak můžeme věřit, že se jedná o nezištný dar. Už teď výrazně ovlivnili českou politiku. Proč bych si měla myslet, že po volbách tomu bude jinak? Velký byznys se bez vlivu na politiku neobejde nikde na světě a v české kotlině pak je s politikou tradičně těsně provázán. Politika je pro něj komodita. Odsud už je jen krůček ke korupci, přičemž ta hranice může být velmi tenká. Nemusí jít pokaždé rovnou například o manipulace veřejných zakázek. Třeba vliv na tvorbu vládních nebo legislativních priorit může na první pohled vypadat téměř nevinně, a přesto může znamenat miliardové zisky. Stačí k tomu přitom třeba jen přístup ke strategicky umístěným politikům. A já se domnívám, že tyto kontakty již byly navázány. Co konkrétně budou chtít, to zřejmě ukáže až čas," říká Jana Marková.Sledujte náš kanál na jedné z nejbezpečnějších chatovacích aplikacích Telegram, na kterém vám budeme přinášet aktuální zprávy a zajímavá videa.

bancafe Nu určitě to není zadarmo, pro ně ty peníze zas nejsou tak velké, a když vyhraji Piráti a spol, tak se jim to milion krát vrátí. 0

