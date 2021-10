https://cz.sputniknews.com/20211001/z-ceska-mizi-penize-do-zahranici-pozadi-popisuje-novy-titul-16026524.html

Z Česka mizí peníze do zahraničí. Pozadí popisuje nový titul

Kdo drancuje naši republiku? Proč plynou peníze z našich kapes do ciziny? Na tyto otázky odpovídá ve své knize místopředseda rozpočtového výboru a poslanec SPD... 01.10.2021, Sputnik Česká republika

Pan poslanec ve své knize rozebírá, jakým způsobem a v jakém množství jsou z naší země nadnárodními korporacemi vyváděny zisky do zahraničí. Ale to není všechno! Zabývá se i tím, jak stát špatně hospodaří s penězi a jak je špatně investuje či jak jsou rozkrádány.Zkrátka, titul pana Hrnčíře otevírá oči všem, kteří si bláhově myslí, že zahraniční korporace to s námi myslí dobře a jejich investice pomáhají naší republice.Sputnik požádal poslance SPD Jana Hrnčíře, aby našim čtenářům přiblížil obsah své knihy a situace, ve které se nachází Česká republika.Právě vychází Vaše publikace s názvem „Kam mizí české peníze“. Co vás k jejímu napsání inspirovalo?Jan Hrnčíř: Tématem vyvádění nezdaněných zisků z naší ekonomiky se dlouhodobě zabývám. Ze setkávání s lidmi napříč republikou vím, že je toto téma velmi zajímá. Hlavním cílem této knížky proto nebylo napsat nějakou alternativní učebnici ekonomie či předkládat čtenáři návrhy zákonů v téměř paragrafovém znění, ale ani jen planě kritizovat.Tato kniha je určena nejširší veřejnosti a byl bych rád, aby byla zajímavá a srozumitelná i pro člověka, který má třeba jen základní vzdělání a za celý svůj dosavadní život přečetl i doslova jenom pár knížek. I takovému čtenáři (a možná hlavně jemu) by měla tato kniha posloužit k pochopení toho, kam mizí české peníze, a proč s každou korunou, která se dnes z Čech a Moravy ztratí, přicházíme o další a další koruny zas a znova.Ve své knize píšete, že drancování naší země jede na plné obrátky. Kdo naši republiku drancuje? O jaké firmy jde?Jan Hrnčíř: K významně masovému odlivu peněz dochází z vodárenských a energetických společností. Právě na něm je nejzřetelněji vidět, kam nás dostal hanebný a často korupcí doprovázený výprodej strategických odvětví a přírodních zdrojů do zahraničních rukou, realizovaný především porevolučními vládami ODS a lidovců.Kolik zahraniční kapitál vydělává na Češích? Existuje konkrétní číslo?Jan Hrnčíř: Prostřednictvím kapitálových výnosů je každoročně z naší země vyvedena neuvěřitelná suma více než 300 miliard korun. A v posledních deseti letech dokonce odliv kapitálu dramaticky převyšuje příliv zahraničních investic, jejichž objem v současnosti nejen nepokrývá odliv, ale dokonce dnes oproti dlouhodobému průměru klesá.Je možné toto drancování zastavit?Jan Hrnčíř: Snažil jsem se i upravit legislativu, aby se tomuto jevu zabránilo, ale z ostatních stran nebyl zájem toto řešit. I když teď před volbami mají zase plná ústa slibů.Pan poslanec Hrnčíř poskytl čtenářům Sputniku exkluzivní ukázku ze své knihy:„K machinacím s výnosy zahraničních korporací napomáhá náš daňový systém, po celá dlouhá léta pokřivovaný všemožnými výjimkami, který umožňuje zdaňovat většinu výnosů dceřiných firem v tuzemsku u jejich matek v zahraničí. Třeba japonský koncern Asahi v letech 2016–2019 vyvedl z Plzeňského Prazdroje do zahraničí 11 miliard korun.Jen německý obchodní řetězec Lidl každý rok v Čechách a na Moravě vydělá a odvede do zahraničí až pět miliard korun čistého zisku! V důsledku výjimky pro zahraniční vlastníky firem tito neplatí 15% srážkovou daň, kterou musejí platit tuzemští vlastníci – tuto výjimku, která konkurenčně nesmírně znevýhodňuje vlastníky české, prosadila v minulosti ČSSD.Mezi podniky, které vyvádějí zisky, patří i tak obrovské firmy jako třeba Seznam.cz. Seznam vyplatil své mateřské společnosti Helifreak Limited, vlastněné jeho zakladatelem Ivo Lukačovičem, dividendu 567 milionů korun – peníze odešly na Kypr, přičemž pokud by je její majitel, jehož média mají tak velký zájem o slušnost české politiky, zdanil v České republice, získala by hned 85 000 000 korun navíc. Ale takováto „daňová optimalizace“ je zatím, bohužel, naprosto legální.“Sledujte náš kanál na jedné z nejbezpečnějších chatovacích aplikacích Telegram, na kterém vám budeme přinášet aktuální zprávy a zajímavá videa.

