https://cz.sputniknews.com/20211001/zadrzeny-prezident-saakasvili-vyhlasil-hladovku-16029787.html

Zadržený prezident Saakašvili vyhlásil hladovku

Zadržený prezident Saakašvili vyhlásil hladovku

Bývalý gruzínský prezident Michail Saakašvili, kterého zadržela gruzínská policie a převezla do věznice, vyhlásil hladovku. O tom informovala ochránkyně... 01.10.2021, Sputnik Česká republika

2021-10-01T22:59+0200

2021-10-01T22:59+0200

2021-10-01T22:59+0200

svět

policie

michail saakašvili

gruzie

vězení

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnncz1.img.sputniknews.com/img/597/31/5973175_0:0:2888:1625_1920x0_80_0_0_4dffbf08ebf83c07f049cd19de425fe2.jpg

Ochránkyně lidských práv zdůraznila, že bývalý prezident nesouhlasí s obviněními a považuje se za politického vězně.„Saakašvili prohlásil, že ho dnes zadrželi v bytě, nijak se nebránil a policie tak nepoužila sílu. V průběhu zadržení byl sám, sám policii otevřel dveře,“ dodala Lomdžarija.Také upřesnila, že zadržený jako občan Ukrajiny požadoval setkání s konzulem. Rovněž nechtěl říci, jak přesně překročil gruzínskou hranici.Policie mezitím odmítla jeho slova o tom, že by se sám vzdal policii. Podle informací gruzínských médií dostala policie Gruzie informaci o tom, že se Saakašvili skrývá v konspiračním bytě. Policie poté provedla operaci na jeho zadržení.Premiér Iraklij Garibašvili uvedl, že Saakašvili připravoval provokaci, která by měla velké následky.„Jeho provokace mohla přejít do vážných střetů. My můžeme s jistotou říci, že jsme zabránili velké provokaci a nepořádkům v zemi,“ řekl premiér země.Saakašvili se nyní nachází v Rustavském vězení ve Tbilisi.Sledujte náš kanál na jedné z nejbezpečnějších chatovacích aplikacích Telegram, na kterém vám budeme přinášet aktuální zprávy a zajímavá videa.

https://cz.sputniknews.com/20211001/byvaly-vysoce-postaveny-novinar-rudeho-prava-prisel-se-sokujicim-svedectvim-o-ivanu-bartosovi-16027048.html

Seki18 Doufám, že je pevný v názorech a ve svém protestu - hladovce vydrží. 2

godday cent Zpráva o zkušenostech s léčbou herpesu Už 2 roky mám diagnostikovaný genitální herpes a hledám lék. Na této platformě jsem četl svědectví od ženy, která se s doktorem Ahmedem Usmanem Bylinná medicína vyléčila z cukrovky po mnoha diskusích a několika otázkách, které připravil z bylin a požádal o moji adresu. O 3 dny později jsem obdržel bylinný lék a jeho presdicine, včetně oficiální e -mailové adresy lékaře. Kontaktoval jsem doktora prostřednictvím jeho receptu a 21 dní jsem pil bylinné léky. Poté, co jsem dokončil bylinnou medicínu, šel jsem na test a můj výsledek IgG byl potvrzen negativní, v mé krvi nebyl nalezen žádný virus. Kontaktujte doktora Ahmeda a nechte se vyléčit. pošlete mu e -mail na adresu; drahmedusman5104@gmail.com nebo mu pošlete whatsapp text +14436204203. Má bylinné přípravky na cukrovku, hepatitidu, rakovinu, leukémii, fibrózu 1

3

gruzie

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Zprávy

cs_CZ

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

policie, michail saakašvili, gruzie, vězení