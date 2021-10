https://cz.sputniknews.com/20211001/zapas-sparty-proti-rangers-ma-dohru-britove-obvinili-ceske-deti-z-rasismu-16020224.html

Zápas Sparty proti Rangers má dohru. Britové obvinili české děti z rasismu

Ve čtvrtek proběhlo utkání 2. kola skupiny A fotbalové Evropské ligy mezi pražskou Spartou a skotskými mistry Rangers. Britská média spíše než zápas ale... 01.10.2021, Sputnik Česká republika

Připomeňme, že na Letnou měli zákaz dospělí fanoušci kvůli trestu za rasismus v srpnovém duelu s Monakem. Avšak díky výjimce přišlo přes deset tisíc dětí od šesti do 14 let s doprovodem, které ale na Kamaru při každém kontaktu s míčem bučely.V březnu v osmifinále Evropské ligy remizovali svěřenci trenéra Stevena Gerrarda v Edenu se Slavií 1:1, avšak doma jí podlehli 0:2 a vypadli. Ve skotské metropoli, kde se hrála odveta, ale rezonovala údajná rasistická poznámka kapitána Ondřeje Kúdely právě ke Kamarovi. Ačkoliv rasismus Kúdela popřel, od UEFA se mu dostalo zákazu startu v 10 zápasech. Kvůli tomu i přišel o mistrovství Evropy.Jako odůvodnění výše uvedeného trestu uvedla kontrolní, etická a disciplinární komise UEFA rasistické urážky ze strany českého fotbalisty, které byly potvrzeny během šetření. Potrestán byl i samotný Glen Kamara, a to za napadení Kúdely po zápase, kdy na něj zaútočil pěstmi. Trest finského fotbalisty však byl výrazně mírnější, dostal totiž zákaz na tři zápasy, a to jen na klubové úrovni.Reakce médiíA jaké reakce vzbudil čtvrteční zápas v zahraničních médiích? Web deníku The National reagoval například takto: „Urážky vůči Kamarovi zastínily prohru Rangers v Evropské lize. Pro finského reprezentanta šlo o další těžko pochopitelný a řešitelný večer. Po celé utkání byl hanebně terčem útoku z tribun. Jeho posledním činem bylo, že se stal obětí žalostného rozhodnutí tureckého rozhodčího.“Podle serveru BBC byl rasismus „deprimujícím pozadím tohoto zápasu“. „Největší jásot v utkání, vyjma gólu Dávida Hancka, nastal, když Kamara obdržel dvě žluté karty po faulech na Michala Sáčka. Rangers se v plném počtu nemohli dostat do zápasu a v oslabení nedokázali odvrátit druhou prohru ve skupině,“ dočteme se na webu sportovního kanálu Sky Sports.Web Metro cituje bývalého záložníka Rangers Alexe Raeho, který uvedl, že na něj děti „útočí“. „To se nedá nic dělat, ty děti na něj útočí. V dnešní době se to těžko poslouchá, ale je to tak. Je to jasný cíl.“Sledujte náš kanál na jedné z nejbezpečnějších chatovacích aplikacích Telegram, na kterém vám budeme přinášet aktuální zprávy a zajímavá videa.

fakacpindos Jasně, Češi jsou šmejdi, turecký rozhodčí je šmejd,, zato afrofin potažmo Skotové jsou strašně ukřivdění a féroví lepšolidé :o) Nemá cenu se těmito křiváky vůbec zabývat. Mně to naopak smrdí nadřazeností nad východními zeměmi. Tečka!!! 3

