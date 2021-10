Babiš uvedl konkrétní body, co lze očekávat od SPOLU v budoucnu. Jak oponoval šéf ODS Fiala?

https://cz.sputniknews.com/20211002/babis-uvedl-konkretni-body-co-lze-ocekavat-od-spolu-v-budoucnu-jak-oponoval-sef-ods-fiala--16024212.html

„SPOLU zruší naši českou korunu a zavedou euro.SPOLU budou dobrovolně přijímat ilegální migranty.SPOLU zvednou daně.SPOLU zaprodají naší zemi Bruselu,“ uvedl Babiš.Následně předseda vlády varoval před tím, že představitelé dané koalice zprivatizují nemocnice, přičemž to podle něj dělali. Stejného osudu se kvůli SPOLU podle Babiše dočkají Budvar, České dráhy, Česká pošta, Lesy České republiky a Čepro.„SPOLU s nimi se vrátí lobbisté, kmotři, veksláci a tuneláři.SPOLU začnou zase šetřit na důchodcích, sociálně slabších a samoživitelkách.SPOLU zruší slevy na jízdném pro seniory a studenty.SPOLU zavedou školné na vysokých školách,“ padlo další varování od předsedy vlády.Navíc Babiš podotkl, že představitelé koalice chtějí do vlády za každou cenu.„Hlas pro SPOLU je hlasem pro Piráty ve vládě,“ upozornil premiér.Předseda ODS Petr Fiala v reakci na příspěvek předsedy vlády nenašel nic jiného, než přeškrtnout seznam „očekávání“ a označit výroky Babiše za lež.„Pane Andreji Babiši, děkuji za zprávu, kterou mi svým vskutku originálním způsobem potvrzujete, že jediným, kdo vás nyní může porazit, je koalice SPOLU. Těším se! A vzhůru do posledního týdne!“ neztrácí bojový duch lídr občanských demokratů.Předchozí krok FialyPřipomeňme, že minulý týden předseda ODS Petr Fiala spustil další kolo obvinění na adresu premiéra Andreje Babiše ve snaze propagovat koalici SPOLU, jejíž součástí je jeho strana.„Andrej Babiš je premiérem už čtyři roky. Když kdysi přišel, nasliboval spoustu věcí. A výsledek? Splnil jich jen žalostně málo. Sliboval, že nezadluží stát. Tomu nyní hrozí krach. Pořád dokola opakoval, že bude stavět nejen sportovní haly, ale i dálnice. Pamatujete? Ano, už je to osm let! A kolik jich od té doby postavil?“ zadal Fiala spoustu otázek na úvod.Následně vytkl předsedovi vlády aktivity spojené s pandemií.„Všichni víme, jak to dopadlo. Zemřelo tu 30 tisíc našich spoluobčanů. Významná část z nich zcela zbytečně! Jen málo evropských zemí na tom bylo za pandemie tak špatně jako Česká republika pod Babišovým vedením a jeho ministry zdravotnictví, kteří se střídali jako na orloji,“ přišel s názorným přirovnáním Fiala.Podotkl, že neúspěchy jsou nedílnou součástí života i politiky a nikdo na ně není pyšný.„My v koalici SPOLU jsme ukázali, že jsme sebereflexe schopni, že jsme se z chyb poučili, a uděláme všechno pro to, abychom nezklamali Vaši důvěru,“ slíbil Fiala.Sledující patos Petra Fialy nesdíleli.„Vykradení politické značky není sebereflexe,“ konstatoval Vladimir Kopanko.„Hlavně Stanjura jako 1. místopředseda ODS prokazuje, jak se poučil!!! Petře Fialo, běž už do nenávratna se svými a Stanjurovými privatizačními sliby!!! My přece víme, kam s nimi míříš!!!“ vyjádřil se Václav Hrách.„ODS umí slibovat jenom před volbami, pak už jenom krade,“ stojí v poznámce uživatele se jménem Vena Poláš.Sledujte náš kanál na chatovací aplikaci Telegram, která je jednou z nejbezpečnějších. Budeme vám tam přinášet aktuální zprávy a zajímavá videa.

