„Bylo to peklo, ale nelituji.“ Maláčová o vzájemných vztazích ve vládě a volbách

Jak se spolupracovalo ve vládě ministryni práce a sociálních věcí s premiérem Babišem, proč byla komunikace horší s šéfkou resortu financí Alenou Schillerovou...

Ve dvojrozhovoru odpovídala na otázky ministryně práce společně s Matějem Stropnickým, se kterým v Praze kandiduje. Maláčová v rozhovoru prozradila, jaká byla spolupráce ve vládě s premiérem Andrejem Babišem.Podle Maláčové jsou si s Andrejem Babišem charakterově podobní a podle jejích slov se s ním komunikuje dobře. „Nedávno jsem měla narozeniny a jeden kolega mi říkal, že ho překvapuje, jak mi nakonec vždy dal Babiš za pravdu. Problém byl vždycky v tom, jak to vysvětlit Aleně Schillerové, které nemá moc velké politické senzory,“ vysvětlila.Ministryně práce a sociálních věcí okomentovala i vztahy a spory s ministryní Schillerovou. Podle ní se totiž Schillerová do poslední doby bila za to, aby nebyl program Antivirus. Dodala, že pro Schillerovou je prý všechno výdaj a je to špatně. Ačkoliv Maláčová uvedla, že se jí s Babišem komunikovalo dobře, co se týče případné opětovné spolupráce ve vládě, má ministryně jiný názor. „Komunikace a spolupráce jsou jedna věc, ale... Nerada bych, aby výstup z dneška byl, že to bylo fajn.“Maláčová sdělila, že ji napadlo poněkud zvláštní přirovnání. „Tak jako každá žena zapomene, jak byl hrozný porod a je ráda za to dítě, tak bych to takhle vnímala. Na to špatné se už zapomíná a vzpomínám na to dobré, co se podařilo prosadit. Největší boje byly zrušení karenční doby. To bylo strašné a padala kolem toho vláda. Spor byl i u 500 korun za každé vychované dítě. Ještě v den hlasování nám vyhrožovali, že nás vyhodí z vlády – a nakonec to podpořili,“ vysvětlila.Ministryně v této souvislosti ještě konstatovala, že je z vojenské rodiny a je zvyklá na leccos. Jde o výsledekSdělila, že lidi zajímá především výsledek. Konstatovala, že když se podívá na bilanci na konci, je relativně spokojená a zmínila, že kdyby do toho nevlezla pandemie, stihlo by se toho mnohem více.Maláčová také odpovídala na otázku, zda má pocit, že voliči přisuzují prosazené věci právě straně ČSSD a ne například hnutí ANO. „Myslím, že lidé ví, že ministryně Schillerová byla proti zvýšení rodičovské, mezd a platů. Lidé jasně vidí, že za úspěchy stojí ČSSD. Poslední dobou mi píšou lidé, že si zjistili, co se dělo za první Babišovy vlády a z hlediska toho, co se prosadilo, bilance mluví jasně ve prospěch sociálních demokratů. Já sama jsem prosadila 30 zákonů za 3 roky,“ uvedla.Ministryně vyjádřila přesvědčení, že se ČSSD do Poslanecké sněmovny dostane. „Zaprvé to vyjde, o tom vůbec nemusíme pochybovat. Vždycky budu bojovat za lidi,“ uvedla. Dodala, že sociální demokracie tu je strašně dlouho a bude tady ještě delší dobu.V souvislosti s volbami Maláčová ještě deklarovala, že udělají vše pro to, aby se občanští demokraté nedostali do vlády. Podle jejích slov by to znamenalo pokles životní úrovně pro většinu lidí ve společnosti.A k ODS se vyjádřil i Stropnický. „Návrat ODS je pro nás skutečně hlavní riziko. Vláda s Andrejem Babišem má lidovou podporu. Tak to prostě je. A to na rozdíl od opozice, která za ty čtyři i osm let nevymyslela vůbec žádný klíč, jak oslovit běžné lidi, skutečně jim pomoct a vysvětlit jim dotace a aby to pro ně bylo důležité. Odmítáme být v jakékoliv vládě, která jde lidem po krku a bere jim peníze.“Připomeňme, že volby do Poslanecké sněmovny se uskuteční 8. a 9. října.Sledujte náš kanál na chatovací aplikaci Telegram, která je jednou z nejbezpečnějších. Budeme vám tam přinášet aktuální zprávy a zajímavá videa.

Karel Adam Za takový plat se dá žít i v pekle. 1

Červenáček Člověk na svém místě .. Schillerová by stejně tak mohla pracovat pro vládu ODS a další. Podle mě Schil. jde o kariéru a osobní prospěch. A přešlapů má řadu. Která kadeřnice ji při zákazu dělala účes ? 🐸🐸🐸🐸 0

