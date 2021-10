https://cz.sputniknews.com/20211002/byvaly-sefkuchar-alzbety-ii-promluvil-o-jejich-stravovacich-navycich-kralovna-je-pry-vybirava-16034167.html

Bývalý šéfkuchař Alžběty II. promluvil o jejích stravovacích návycích. Královna je prý vybíravá

Bývalý šéfkuchař britské královské rodiny Darren McGrady promluvil v pořadu Today o stravovacích preferencích Alžběty II. Podle něj je královna vybíravá, ale... 02.10.2021

Podle bývalého šéfkuchaře jí královna pouze sezónní a bio ovoce. V létě se na jejím stole často objevují jahody a v zimě brusinky. „V létě do Balmoralu můžete královně posílat jahody každý den a ona neřekne ani slovo. Zkuste v lednu zařadit na jídelníček jahody a ona vám všechno vyškrtne a řekne, abyste se jí neodvažovali posílat geneticky modifikované bobule,“ zdůraznil McGrady.Dodal také, že panovnici se vždy podává odpolední čaj, ať je kdekoli.Darren McGrady byl v letech 1982 až 1993 osobním kuchařem Alžběty II. V minulosti pracoval jako kuchař princezny Diany, prince Harryho a prince Williama a měl na starosti kuchyni během státních návštěv několika amerických prezidentů ve Spojeném království.Dříve McGrady prozradil recept na královnina oblíbená skotská vejce, na kterých si královna pochutnávala během zahradních slavností.Skotská vejceSkotská vejce se připravují z natvrdo uvařených vajec, obalených do kořeněného vepřového masa, obaleného v panko strouhance a následně dozlatova opraženého. Skotská vejce jsou ideální volbou pro piknik. Když zrovna nemůžete vyrazit do zahrad Buckinghamského paláce, určitě si najděte jiné vhodné místo.Darren McGrady na jejich přípravu používá thajskou zelenou kari pastu, koriandr, mleté arašídy a podává je se sladkou chilli omáčkou.Na začátek uvařte vejce natvrdo, osušte a oloupejte. Do misky si připravte mleté maso, thajskou zelenou kari pastu, sůl a pepř. Královský kuchař radí vše důkladně promíchat mixérem, ale pokud nemáte mixér, můžete to udělat ručně.Můžete sáhnout po libovolném mletém masu, od jehněčího až po drůbeží, ale podle Darrena královna vždy upřednostňovala vepřové maso. Poté rozdrťte arašídy a přidejte do masa, abyste získali křupavou texturu.Nakonec nakrájejte trochu čerstvého koriandru a přidejte k masu a opět promíchejte. Abyste dobře obalili vejce masem, královský kuchař radí, abyste si zamoučili ruce a rozložili mleté maso na dlani. Poté doprostřed položte vejce a obalte ho masem, aby bylo úplně zakryto.Formujte rukama hezké kuličky. Opakujte proceduru se všemi vejci. Poté obalte masové kuličky nejdřív v mouce, pak v rozšlehaném vejci a nakonec v panko strouhance. Poté osmažte vejce ve fritéze nebo na pánvičce.Do konce se skotská vejce připravují v troubě rozehřáté na teplotu 180 stupňů. Pečte v troubě šest až osm minut. Dříve než skotská vejce začnete krájet, nechte je trochu vystydnout. Kuchař dále při servírování radí podávat skotská vejce se sladkou chilli omáčkou.Sledujte náš kanál na jedné z nejbezpečnějších chatovacích aplikací Telegram, na kterém vám budeme přinášet aktuální zprávy a zajímavá videa.

JN1551 JN1551 to jsou všechny děti. A v jejím věku je to taky dítě. A vůbec, koho to zajímá? 0

Simo Häyhä Británie má nejlepší a nejslavnější královskou rodinu na světě🇬🇧 0

velká británie

