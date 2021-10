https://cz.sputniknews.com/20211002/ceka-nas-vetrny-vikend-vystraha-se-tyka-hlavne-horskych-oblasti-16035282.html

Čeká nás větrný víkend. Výstraha se týká hlavně horských oblastí

Meteorologové vydali výstrahu od sobotního do nedělního večera, která varuje před větrem o rychlosti až 65 kilometrů za hodinu. Z toho důvodu meteorologové... 02.10.2021, Sputnik Česká republika

Jak uvedl Český hydrometeorologický ústav, první den bude z jihu až z jihovýchodu proudit vítr, který nepřesáhne 25 kilometrů za hodinu, postupně však bude sílit.Meteorologové uvedli, že v noci lze čekat „čerstvý jihovýchodní až jižní vítr o rychlosti přes 30 kilometrů za hodinu, místy s nárazy kolem 50 kilometrů za hodinu, především na Českomoravské vrchovině a ve výběžcích na severu Čech“.Nutno podotknout, že na horách se bude jednat o vítr silnější, meteorologové předpokládají, že by mohl v nárazech dosáhnout rychlosti mezi 72 až 90 kilometry za hodinu. Co se týče západních Čech, tam bude situace mírnější. Výstraha platí do nedělních 18. hodin. V této souvislosti doporučuje ČHMÚ zajistit okna, dveře, skleníky a zabezpečit neupevněné předměty.Výhled na další dnyA jaké nás čeká počasí v dalších dnech? V pondělí bude polojasno, ráno a dopoledne místy mlhy nebo nízká oblačnost. Během dne pak bude v západní polovině Čech přibývat frontální oblačnosti. Nejnižší noční teploty budou mezi 13 až 9 stupni. Nejvyšší denní teploty pak mezi 18 až 22 stupni.V úterý budou ráno a dopoledne místy mlhy nebo nízká oblačnost, po jejich rozpuštění, zejména pak ve východní polovině České republiky, bude polojasno až jasno. Od západu lze čekat postupně přibývání frontální oblačnosti, později místy, a to zejména v Čechách, déšť nebo přeháňky. Z hlediska teplot budou nejnižší noční mezi 14 až 10 stupni, ty denní pak mezi 19 až 23 stupni.Středa bude zatažená s občasným deštěm nebo přeháňkami. V noci nás čekají teploty mezi 13 až 9 stupni, přes den pak mezi 12 až 16 stupni. Ve čtvrtek bude oblačno až zataženo, místy přeháňky nebo občasný déšť, zejména na jihu. Noční teploty budou mezi 12 až 8 stupni. Nejvyšší denní pak mezi 13 až 17 stupni.Sledujte náš kanál na chatovací aplikaci Telegram, která je jednou z nejbezpečnějších. Budeme vám tam přinášet aktuální zprávy a zajímavá videa.

