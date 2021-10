Dara Rolins se zamyslela nad životem. „Tělo mladice, myšlenky zralé ženy,“ konstatují uživatelé

„Často se mě ptáte, zda mě to všechno po tolika letech pořád baví. Představte si, baví. I když mám občas tendence si stěžovat na to, že jsem unavená, dolámaná z cestování, že je toho všeho moc a možná ještě pořád víc, vzpomenu si na svého tátu, který od 16 let pracoval jako automechanik v Dopravních podnicích, vstával v 5 ráno, ležel pod autobusy, z práce se vracel pomalu za tmy a to, co vydělal, ani za zmínku nestojí,“ napsala na svém účtu na Instagramu Rolinsová.