Děti se brání. Bučení na Letné nemělo rasistický podtext

Děti se brání. Bučení na Letné nemělo rasistický podtext

Skotský tým Rangers v Evropské lize podlehl Spartě. Fotbalový zápas však byl doprovázen skandálem, v jehož centru stojí obvinění českých dětí v rasizmu. Podle... 02.10.2021, Sputnik Česká republika

Během zápasu na stadionu na Letné děti fandily hráčům o sto šest a pokřikovaly na hráče z týmu protivníka. Dětské fandění však nemělo rasistický podtext. CNN Prima News se s dotazy obrátila na děti, které byl na místě.„Asi to byla nejlepší atmosféra, kterou jsem na Spartě zažil,“ vyjádřil se dětský fanoušek.Někteří fanoušci mají za to, že pokřiky souvisí s prohrou klubu.„Protože prohráli, tak musejí něco vytáhnout, aby ta prohra nebyla tak výrazná,“ uvedl další dětský fanoušek.„To bučení rozhodně nebylo kvůli tomu, že je černý,“ svědčí další.Kamara si musel vypnout telefonPrávník Glena Kamary informoval, že fotbalista si musel dokonce vypnout telefon, nakolik mu chodila spousta zpráv rasistického charakteru. Měly začít chodit poté, co byl odehrán inkriminovaný zápas na Letné.Reakce politikůMinistr zahraničí Jakub Kulhánek včera na stém účtu na Twitteru uvedl, že si v této souvislosti předvolá britského velvyslance.Jeho iniciativu v této souvislosti podpořil i premiér Andrej Babiš.Ve čtvrtek proběhlo utkání 2. kola skupiny A fotbalové Evropské ligy mezi pražskou Spartou a skotskými mistry Rangers. Britská média spíše než zápas ale zaujalo bučení dětských diváků na hráče tmavé pleti Glena Kamaru, který své mužstvo po druhé kartě v 74. minutě oslabil.Připomeňme, že na Letnou měli zákaz dospělí fanoušci kvůli trestu za rasismus v srpnovém duelu s Monakem. Avšak díky výjimce přišlo přes deset tisíc dětí od šesti do 14 let s doprovodem, které ale na Kamaru při každém kontaktu s míčem bučely.Kamarův právní zástupce po utkání obvinil dětské fanoušky z rasismu a slovně zaútočil i proti Praze. Následně se k němu přidala i některá skotská média i samotný trenér Rangers Steven Gerrard. Poradce skotské fotbalové asociace pro rovnoprávnost a diverzitu Marvin Bartley dokonce označil Čechy na Twitteru za „zkažené ovoce“.Co se týče postoje fotbalové Sparty, ta obvinění britských fanoušků a tamních médií z rasistického chování publika důrazně odmítá.Sledujte náš kanál na jedné z nejbezpečnějších chatovacích aplikacích Telegram, na kterém vám budeme přinášet aktuální zprávy a zajímavá videa.

