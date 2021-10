https://cz.sputniknews.com/20211002/i-vy-mate-maslo-na-hlave-lide-pripomneli-fialovi-jak-ods-vytunelovala-zemi-16036797.html

„I vy máte máslo na hlavě.“ Lidé připomněli Fialovi, jak ODS vytunelovala zemi

„I vy máte máslo na hlavě.“ Lidé připomněli Fialovi, jak ODS vytunelovala zemi

Začíná u předsedy ODS Petra Fialy převládat v hlavě panika kvůli míře volební přízně voličů? „Jde o všechno!“ uvedl ve své postu, kde vystartoval proti... 02.10.2021, Sputnik Česká republika

2021-10-02T20:55+0200

2021-10-02T20:55+0200

2021-10-02T20:55+0200

česko

volby

andrej babiš

ano

petr fiala

ods

parlamentní volby

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnncz1.img.sputniknews.com/img/943/53/9435387_0:180:2000:1305_1920x0_80_0_0_aaf3744626dbbf7393588b4776853882.jpg

Fiala na svých sociálních sítích zaútočil na Andreje Babiše kvůli rostoucím cenám produktů v České republice. Premiér prý varuje před masovou migrací, která ovšem Česko údajně ohrožuje méně než současný růst cen.„BABIŠOVA DRAHOTA“ není předvolební slogan, ale realita. Všichni to pociťujeme na vlastní kůži. Zdražují energie, potraviny, služby. Ceny letí vzhůru, ale premiér místo toho mluví o migraci, která ohrožuje Českou republiku mnohem méně než stoupající ceny. Migrace je zcela jistě celoevropským problémem, ale ani náhodou nedosahuje takových čísel jako např. v roce 2015. Nepodceňujme ji, ale ani se nenechme vystrašit. Řešme před volbami věci, které opravu pálí Vás – občany,” uvedl na svém Facebooku předseda ODS.Ve svém postu také uvedl způsoby, jak se chystá zastavit zvyšování cen. Pomoci by prý mělo nedopouštění dalších „obřích schodků“ rozpočtu, tlačení na EU, aby snížila ceny emisních povolenek a „rozjetí výstavby“, aby bylo možné snížit cenu bydlení. Svůj post přitom zakončuje výkřikem: „Jde o všechno!“Reakce sledujícíchFialovi sledující na jeho post začali okamžitě reagovat. Mnoho z nich ovšem předsedu ODS, který se v minulosti nechal opakovaně slyšet, že bude příštím premiérem, nepotěší.„Trapné, největší drahota byla, když ODS vytunelovala po revoluci tuto zemi, a je jasné, že teď se to bude dávat do hromady těžko, a proto nevolím slepené prťousky, ale silnou jednu stranu, a tou je ANO,“ napsal v reakci na slova politika uživatel Petr Tupačka.„Vzpomínám na jedno zdražování po druhém za vlády ODS, a to žádný covid nebyl. Jste stejní. I vy máte máslo na hlavě,“ myslí si Věra Maříková.„Takže nebude levněji? Jen ty ceny zastavíte? Na jak dlouho? Na rok, dva? Šašci počmáraní,“ konstatoval Jindřich Skalický.„Jste komici. On už bureš může i za ty osb desky, kam na to chodíte?“ uvedl uživatel Petr Medřický, který naráží na ilustraci, kterou ke svému postu Petr Fiala připojil, kde cena osb desky za vlády Andreje Babiše údajně trojnásobně vyrostla.„Výstavba zlevní bydlení… Děláte si z občanů srandu, že? Co těch 70 000 neobsazených bytů v Praze??? No?“ dotázal se Jindřich Skalický.VolbyParlamentní volby v České republice jsou naplánovány na 8. a 9. října. ODS jde do voleb v rámci koalice Spolu, které se dále účastní TOP 09 a lidovci. Poslední předvolební průzkumy ukazují koalici Spolu na stabilně druhém místě za favoritem voleb – ANO předsedy vlády Andreje Babiše.Na třetím místě se má podle předvolebních průzkumů umístit koalice Pirátů a STANu. Na čtvrtém místě potom má být SPD Tomia Okamury. Osud ČSSD, která vládla spolu s ANO za podpory komunistů, je podle předvolebních průzkumů nejistý.Sledujte náš kanál na jedné z nejbezpečnějších chatovacích aplikací Telegram, na kterém vám budeme přinášet aktuální zprávy a zajímavá videa.

https://cz.sputniknews.com/20211002/nesvata-aliance-ano-a-spd-britska-media-se-boji-okamury-kvuli-czexitu-16035628.html

https://cz.sputniknews.com/20211002/zboril-si-povsimnul-zajimavosti-tykajicich-se-dostavby-dukovan-mohlo-by-se-to-poradne-prodrazit--16035430.html

kestrel Fiala a celý odporný slepenec "spolu" je tlupa sudeťáckých poskoků a lidí, kteří k legalizaci svého nově nabytého majetku sepíšou smlouvu i s ďáblem. Naštěstí lidem už došlo, že podobné podlosti jsou možné. Pokud zase " nevypadne systém" , což umožní "demokratickou úpravu voleb" podle elit USA a EU, jdete fialo do pekel. 1

Mike Andrea Jsem nadšený, že mohu napsat toto svědectví o tom, jak jsem se vyléčil ze svého herpes viru. Hledal jsem na internetu nejbezpečnější způsob, jak se uzdravit. A viděl jsem komentáře lidí, že Dr. Nelson ji léčil různými viry. Ale nikdy jsem tomu nevěřil. Byl jsem na pochybách, ale chtěl jsem to také zkusit, kontaktoval jsem ho prostřednictvím jeho čísla WhatsApp a on mě ujistil, že mě vyléčí zcela přírodním bylinkovým režimem, moje zkušenost s ním byla fantastická, poslal mi bylinný lék a dal mi Po použití mě požádal o lékařské vyšetření po 22 dnech [3 týdnech} používání. Souhlasil jsem s ním. K mému překvapení byl můj výsledek negativní, jsem opravdu rád, že jsem se vyléčil z viru herpesu a v dobrém zdravotním stavu jsem před několika dny udělal další test a byl také negativní, můžete ho kontaktovat přes WhatsApp +14436204203, E -mail na drnelsonsaliu10@gmail.com 0

2

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Zprávy

cs_CZ

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

volby, andrej babiš, ano, petr fiala, ods, parlamentní volby