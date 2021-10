https://cz.sputniknews.com/20211002/lekar-uvedl-podzimni-plod-ktery-brani-vyvoji-rakoviny-16021810.html

Lékař uvedl podzimní plod, který brání vývoji rakoviny

Lékař uvedl podzimní plod, který brání vývoji rakoviny

Tykev obsahuje látku, která brání vrůstání cév do zárodků nádorů. Promluvil o tom ve vysílání televizní stanice Rossija 1 doktor lékařských věd, lékař dietolog... 02.10.2021, Sputnik Česká republika

Lékař popsal proces vzniku nádoru v organismu. Podle jeho slov je k tomu nutná změna genomu buněk, v důsledku čehož dostanou podnět k rozmnožování a na jejich periférii začne zánět.Podotkl, že tykev je nejen bohatá na látky, které tomuto procesu brání, ale obsahuje také velké množství antioxidantů, vitaminu A, beta karotenu a křemíku.S tímto názorem kolegy souhlasí lékař Sergej Agapkin. Upřesnil, že antioxidanty chrání buňky před poškozením volnými radikály, což zpomaluje procesy mutací v organismu a má tedy i protirakovinový účinek.Lékař a televizní moderátor Alexandr Mjasnikov dříve doporučil vzdát se konzumace bílého cukru, soli, rýže, těstovin a chleba, protože jejich spotřeba vede k vývoji onkologických chorob.Zázračný špenátVědečtí pracovníci z Medical Science Center v Texasu zjistili, že špenát může chránit před vznikem rakoviny tlustého střeva. Jejich studie byla publikována v časopise Gut Microbes.Autoři studie provedli experimenty na krysách s genetickou predispozicí k adenomatózní polypóze. Poté, co hlodavci začali konzumovat špenát, v jejich střevech došlo k výrazným změnám, konkrétně v nich začalo docházek k významné protinádorové aktivitě. Kromě toho mastné kyseliny, které regulují zánět, se vrátily na normální hodnoty.Vědci se domnívají, že je to spojeno s růstem rozmanitosti mikrobiomu (počet všech mikrobů v těle) a změnami v genové expresi.Hlavní autor studie Roderick Dashwood zdůraznil, že špenát může pomoci předcházet rakovině i u těch, kteří nemají predispozici k jejímu vzniku. Vědec proto doporučuje nezahálet a co nejdříve zahrnout špenát do svého jídelníčku.Sledujte náš kanál na chatovací aplikaci Telegram, která je jednou z nejbezpečnějších. Budeme vám tam přinášet aktuální zprávy a zajímavá videa.

