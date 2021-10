https://cz.sputniknews.com/20211002/lukasenko-promluvil-o-tom-co-bude-v-pripade-vnejsi-agrese-proti-belorusku-16031650.html

Lukašenko promluvil o tom, co bude v případě vnější agrese proti Bělorusku

Běloruský prezident Alexandr Lukašenko v interview pro CNN řekl, že v případě vnější agrese přistoupí Minsk na ještě větší sblížení s Moskvou.

Prezident dodal, že přitom není na území republiky ani jedna cizí základna, kromě dvou ruských základen civilního určení.Slouží na nich přibližně 30 nebo 40 lidí, řekl v závěru prezident Běloruska.V roce 1995 podepsaly Bělorusko a Rusko mezivládní dohody o využití radiouzlu Baranoviči systému varování o raketovém útoku (je rozmístěn v Gancevičích) a o využití a údržby rozhlasové stanice Vilejka (zonální komunikační stanice ruského vojenského námořnictva). Obě smlouvy platí 25 let a mohou být prodlouženy podle písemné úmluvy stran.Anglosaské myšleníLukašenko se také vyslovil ke svrchovanosti země. „A žádné ceny tu nejsou a ani být nemohou. Svrchovanost a nezávislost každé země se neprodává ani nekupuje. Tím spíše ne se mnou,“ podotkl.Běloruský prezident zdůraznil, že Bělorusové a Rusové jsou bratrské národy, které jdou vlastní cestou. A otázka ztráty nezávislosti Běloruska anebo jejího zapojení do složení Ruska vůbec nevyvstává. „Máte anglosaské myšlení. My ale nikdy, ani s prezidentem Putinem, ani na jiných úrovních takto nemluvíme, jako vy nám zaplatíte, nebo že vám něco slibujeme. Jsme bratrské národy, jsme národy od jednoho kořene – Bělorusové a Rusové. Vůbec ničím se od sebe nelišíme, ani navenek, ani vnitřně. Máme společnou politiku a společné cíle. A postupujeme k nim společnou cestou,“ řekl.Podle Lukašenkova názoru nebude moci nikdo zabránit výstavbě budoucnosti obou národů.Sledujte náš kanál na jedné z nejbezpečnějších chatovacích aplikacích Telegram, na kterém vám budeme přinášet aktuální zprávy a zajímavá videa.

Karel Adam Lukašenko má pravdu, právní vztahy mezi Běloruskem a RF to umožňují a nikdo snad nemá pochybnosti žeby tak bylo. Zatím co kolem hranic Běloruska pobíhají tisíce vojáků NATO, v Bělorusku je jen ruská obsluha radiolokačních základen.

