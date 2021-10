https://cz.sputniknews.com/20211002/minule-volby-pripominaly-volny-pad-ted-je-to-obracene-hamacek-veri-v-silu-cssd-16033471.html

„Minulé volby připomínaly volný pád, teď je to obráceně.“ Hamáček věří v sílu ČSSD

„Minulé volby připomínaly volný pád, teď je to obráceně.“ Hamáček věří v sílu ČSSD

Předseda České strany sociálně demokratické Jan Hamáček v rozhovoru pro Idnes uvedl, že nynější vývoj předvolebních preferencí je přesně opačný ve srovnání s... 02.10.2021, Sputnik Česká republika

„(...) průzkumy mají stoupající trend, a nikoli klesající. Před minulými volbami do Sněmovny to bylo obráceně, tam to připomínalo volný pád,” prohlásil předseda ČSSD v rozhovoru pro portál.Hamáček uvedl, že při provádění celorepublikové předvolební kampaně, která je nyní v plném proudu, slyší od lidí mnoho slov podpory. „Na akcích nebo třeba i z bezpečnostních sborů, z odborů. Zkrátka jsem přesvědčen, že se ČSSD do Sněmovny dostane,“ dodal.Podle jeho slov si celá jeho strana uvědomuje, že nadcházející říjnové volby „jsou klíčové“.Povolební koaliceJan Hamáček uvedl, že v případě dobrého volebního výsledku si neumí představit vládnutí s SPD, Volným blokem, Trikolórou a Přísahou.Jak uvedl, dvě stávající volební koalice – Spolu a Piráti se STANem – udělaly chybu, že již veřejně prohlásily, s kým chtějí vládnout a vyloučily všechny ostatní možnosti. „To je sázka na jednu kartu, a pokud by se situace vyvíjela jiným směrem, budou muset ze svých prohlášení couvat,” uvedl pro Idnes Hamáček.Předseda ČSSD zmínil, že si stojí za svým úmyslem stát se součástí příští vlády. Neumí si ovšem představit, že by byl součástí vlády, která by zpochybňovala Českou pozici v rámci Evropské unie.„Já si prostě spolupráci s SPD neumím představit. Neumím si představit, že bych seděl ve vládě, která by vyhlásila referendum o vystoupení země z Evropské unie. To prostě nejde,” sdělil.Předvolební preferenceNedávný průzkum společnosti Kantar pro Českou televizi potvrdil vedení ANO Andreje Babiše. Volby by vyhrálo se ziskem 24,5 %. Na druhém místě by se umístila koalice Spolu (ODS, TOP 09 a lidovci) se ziskem 23 %. Na třetím místě by pak skončila koalice Pirátů a STANu s volebním ziskem 20,5 %.Průzkum přitom odhalil, že STANu škodí setrvávání v koalici s Piráty, přestože při vzniku koalice se zněla slova o tom, že je to právě naopak. Jak píše portál České televize, pro niž byl průzkum vypracován, voličská podpora Pirátů nadále klesá, „což je v rámci spojenectví se Starosty kompenzováno tím, že razantně ubylo těch voličů STAN, kteří by koalici s Piráty nepodpořili“.„V tuto chvíli se už Piráti s preferencemi dostali pod preference STAN,” citoval portál analytika Kantar CZ Pavla Ranocha.Model také ukázal, že do Poslanecké sněmovny by se dále dostalo hnutí SPD Tomia Okamury se ziskem 11 % volebních hlasů, a KSČM se ziskem 5 % hlasů. ČSSD by skončila pod hranicí 5 % nutných pro vstup do sněmovny, dostala by pouze 4,5 %.Sledujte náš kanál na jedné z nejbezpečnějších chatovacích aplikacích Telegram, na kterém vám budeme přinášet aktuální zprávy a zajímavá videa.

volby, jan hamáček, politika, čssd, parlamentní volby