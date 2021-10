https://cz.sputniknews.com/20211002/nesvata-aliance-ano-a-spd-britska-media-se-boji-okamury-kvuli-czexitu-16035628.html

„Nesvatá aliance ANO a SPD." Britská média se bojí Okamury kvůli czexitu

„Nesvatá aliance ANO a SPD.“ Britská média se bojí Okamury kvůli czexitu

Britský časopis Spectator poukázal na reálnou možnost provedení referenda v České republice o jejím setrvání v EU. Vše kvůli rostoucímu volebnímu potenciálu... 02.10.2021

Spectator přinesl článek autora Williama Nattrasse s názvem: Czexit by mohl být blíže, než si myslíme. V něm si všímá rostoucí voličské přízně hnutí SPD, které by se po volbách mohlo dostat do vládní koalice s favoritem voleb, hnutím ANO předsedy vlády Andreje Babiše.Časopis si všímá předvolebních průzkumů, které udělují SPD volební výsledek okolo 12 %. V rámci existujícího rozložení by to prý mohlo vést k tomu, že ANO a SPD budou ve vládní koalici. Upozorňuje přitom na chování Andreje Babiše, který stojí za maďarským premiérem Viktorem Orbánem. Za Orbánem ovšem stojí i Tomio Okamura. „Babiš stále více připomíná Orbána i Okamuru,“ píší Britové.Upozorňuje na to, že koalice Spolu a koalice Pirátů a STANu již vyloučily možnost povolební spolupráce s ANO. Vzhledem k tomu, že „kontroverzní lídr ANO Andrej Babiš je pro mnohé politický jed (…), strana by mohla i nemít jinou možnost, než vyjednávat s SPD, kterou vede Tomio Okamura“, píše o českých politických reáliích Spectator.Lídra SPD Tomia Okamuru přitom magazín označuje za „samurajským mečem máchajícího, antiimigračního japonsko-českého politika“. O možné vládní koalici ANO a SPD hovoří jako o „nesvaté pro české městské voliče“.„Okamura pocítil krev, když nedávno uvedl, že referendum o EU musí být na stole pro SPD, aby vůbec mohla zvážit vstup do vládní koalice,“ píše magazín.Spectator přitom varuje před dojmem, který byl mohl vzniknout před provedením takového referenda. Před britským referendem o vystoupení z EU totiž také vznikal dojem, že Britové budou většinově hlasovat za setrvání v unii.„Brexit ukázal, že nehledě na to, jak špinavé a bolestivé to může být, opustit EU je možné,“ uvádí autor článku v závěru s tím, že případný úspěch SPD ve volbách by mohl inspirovat i jiné euroskeptické síly, aby vzdorovaly Bruselu.Podle modelu společnosti Kantar, který byl nedávno vypracován pro Českou televizi, by hnutí SPD Tomia Okamury získalo v parlamentních volbách 11 % hlasů voličů. Díky tomu by skončilo na čtvrtém místě za vítězem voleb – ANO předsedy vlády Andreje Babiše, za koalicí Spolu a koalicí Pirátů a STANu.Sledujte náš kanál na jedné z nejbezpečnějších chatovacích aplikací Telegram, na kterém vám budeme přinášet aktuální zprávy a zajímavá videa.

