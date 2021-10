https://cz.sputniknews.com/20211002/od-eu-neni-mozne-ocekavat-nic-pozitivniho-europoslanec-david-promluvil-o-budoucnosti-evropy-16034417.html

„Od EU není možné očekávat nic pozitivního.“ Europoslanec David promluvil o budoucnosti Evropy

„Od EU není možné očekávat nic pozitivního.“ Europoslanec David promluvil o budoucnosti Evropy

Ivan David v besedě s předsedou SPD Tomiem Okamurou uvedl, že při studiu předvolebních materiálů Pirátů nenarazil na žádné konkrétní návrhy činnosti, všude...

„Jediná konkrétní věc, kterou jsem tam našel, že se mají sázet stromy. (…) Jestli něco pomáhá likvidovat rostoucího množství skleníkových plynů, tak je to především tedy vegetace,“ prohlásil k předvolebním materiálům Ivan David a dodal, že průmysl neroste tak rychle, jako množství skleníkových plynů. Negativní vliv na růst skleníkových plynů má kácení stromů v pralesích, ale i v mírném pásmu, zdůraznil.„My to v Evropské unii těžko zachráníme tím, že budeme vymýšlet nesmyslné akce, které směřují k takovým cílům, jak je krásně napsáno na oficiálním plakátu Evropské unie, kde je napsáno: Jděme směrem k nule. Oni myslí nulové množství kysličníku uhličitého, které se produkuje. Já mám ale pocit, že jdeme k nule po všech stránkách,“ konstatoval při rozhovoru europoslanec.„Je to smutné“„Je to smutné, ale je třeba konstatovat, že od Evropské unie nelze do budoucna očekávat nic pozitivního, protože tam ani není na prvním místě člověk, tam jsou na prvním místě obchodní zájmy, speciálně velkých firem. A to nehledě na to, že se pořád mluví o start-upech,“ zmínil europoslanec.S Tomiem Okamurou se věnovali i snahám prosazení Green Dealu. V této oblasti uvedli, že jaderná energetika je Evropskou unií „dočasně tolerována“ s vyhlídkami na její likvidaci. Oba politici se v této souvislosti pozastavili nad snahami o zavedení elektrických aut, kdy plný přechod na elektromobilitu by vyžadoval naopak stavbu nových jaderných elektráren, aby bylo možné kapacitně navýšení odběru elektrické energie zvládnout.Podle modelu společnosti Kantar, který byl nedávno vypracován pro Českou televizi, by hnutí SPD Tomia Okamury získalo v parlamentních volbách 11 % hlasů voličů. Díky tomu by skončilo na čtvrtém místě za vítězem voleb – ANO předsedy vlády Andreje Babiše, za koalicí Spolu a koalicí Pirátů a STANu.Sledujte náš kanál na jedné z nejbezpečnějších chatovacích aplikací Telegram, na kterém vám budeme přinášet aktuální zprávy a zajímavá videa.

