Pokud bude zachováno dosavadní schéma, Vojtěcha by měl nahradit Prymula. „Nikdy neříkej nikdy,“ zní

Hnutí Ano zatím neprozradilo, zda současný ministr zdravotnictví Adam Vojtěch setrvá ve své funkci i po volbách. Ten se několikrát nechal slyšet, že v říjnu z... 02.10.2021

Sám Prymula tuto variantu považuje za nepravděpodobnou, zcela ji ale nevyloučil.Roman Prymula je zkušený odborník v oblasti zdravotnictví. Ve funkci šéfa resortu zdravotnictví se však dlouho neudržel. Tři roky působil na ministerstvu jako náměstek pro zdravotní péči, působil jako ředitel nemocnice, předsedal České vakcinologické společnosti. Po odchodu z ministerského křesla radil Babišovi a dnes také působí jako poradce prezidenta Miloše Zemana. A co řekl ohledně dalšího období ve funkci ministra zdravotnictví?Promluvil také o tom, jak by měl vypadat ministr.Současný šéf resortu zdravotnictví Adam Vojtěch již několikrát uváděl, že chce z politiky odejít po volbách. Jak bude resort vypadat po volbách, není známo, stejně tak jako to, zda o něj hnutí ANO vůbec stojí, nebo by ho raději přenechalo koaličnímu partnerovi.Vojtěch opustil funkci koncem září 2020. Prymula se udržel pouze měsíc. Poté si vyzkoušeli ministerskou židli Jan Blatný a Petr Arenberger.Sledujte náš kanál na jedné z nejbezpečnějších chatovacích aplikacích Telegram, na kterém vám budeme přinášet aktuální zprávy a zajímavá videa.

