Poslední zrekonstruovaný úsek dálnice D1 byl dnes oficiálně otevřen. Životnost je 30 let

Dnes proběhlo oficiální otevření posledního zrekonstruovaného úseku dálnice mezi Velkým Beranovem a Měřínem. Podle premiéra Andreje Babiše je záruka na... 02.10.2021, Sputnik Česká republika

Jak píše web ČTK, rekonstrukce vyšla na 21,8 miliardy korun bez DPH. V porovnání s původními předpoklady jde o dvě miliardy méně. Za zmínku však stojí, že se dokončení oprav zdrželo o tři roky, termín byl totiž dvakrát odsouván. V roce 2011 bylo rozhodnuto o rekonstrukci, stavba začala pak o dva roky později a původně měla skončit v roce 2018.Silničářům se povedlo opravit 160 kilometrů dálnice mezi Mirošovicemi u Prahy a Kývalkou u Brna v obou směrech včetně 95 mostů. Dálnice se rozšířila o 0,75 metru na každé straně, většina prací se dělala za provozu. Na dálnici byla taktéž doplněna telematická zařízení a v celé délce byl položen optický kabel.Za zmínku stojí, že bylo zbouráno a nově postaveno 35 dálničních nadjezdů s rezervou na možnost rozšíření dálnice na šest pruhů. Podél dálnice se povedlo stavařům vyměnit ploty a svodidla a zmodernizovali i systém tísňového volání. V okolí dálnice přibyla protihluková opatření a vznikly čtyři ekodukty pro migraci zvěře.Nutno podotknout, že v současné době se ještě dokončují práce na třech úsecích, týkají se například vegetace. Hotové by měly být do konce letošního roku.Vypsání zakázekŘeditelství silnic a dálnic na rekonstrukci D1 vypsalo 21 zakázek, kvůli třem z nich nyní vede soudní spory. Co se týče největších problémů, ty vznikly na úseku 12 u Humpolce. ŘSD na konci roku 2018 odstoupilo od smlouvy s původními zhotoviteli oprav 14kilometrového úseku, se stavebním sdružením v čele s firmou Geosan. Podle úřadu stavební firmy nebyly plněny pokyny a stavba nabrala výrazné zpoždění. ŘSD vypsalo na opravy úseku následně soutěž, rekonstrukci pak dokončila Skanska.Práce se ale na část D1 brzy vrátí. Příští rok je v plánu zahájení rozšiřování na šest pruhů okolo Brna od 182. kilometru po 210. kilometr, kde se odpojuje silnice E50 na Slovensko. Práce budou trvat několik let. První rozšiřovaný úsek bude mezi 194. a 196. kilometrem, důvodem je velký provoz na této části dálnice.Zmiňme, že dálnice D1 je nejstarší a nejdelší českou dálnicí, v některých úsecích je i nejvytíženější a nejnebezpečnější a v posledních letech také vinou častých oprav a mnohaleté modernizace nejpomalejší.Sledujte náš kanál na chatovací aplikaci Telegram, která je jednou z nejbezpečnějších. Budeme vám tam přinášet aktuální zprávy a zajímavá videa.

Červenáček Udělat z toho civilizovanou páteřní tepnu bude ještě dlouho trvat. Odstávky pro řidiče kamiónů, oprava dvou mostů. Kvůli zhruba dvěma tisícům chybějících parkovacích míst na našich dálnicích jsou tak řidiči nadále dennodenně vystaveni neřešitelnému dilematu porušit předpisy o době jízdy a odpočinku nebo nucení zaparkovat, kde se dá. 🐸🐸🐸🐸 1

