Premiér Babiš stojí za Kulhánkem, který si předvolá britského velvyslance kvůli urážkám českých dětí

Český premiér Andrej Babiš svým příspěvkem na Twitteru vyjádřil podporu ministru zahraničí Kulhánkovi. Ten si kvůli urážkám českých dětí ve skotských médiích a... 02.10.2021, Sputnik Česká republika

Premiér Babiš ve svém tweetu uvedl, že je mu z přístupu skotských médií smutno. ,,Je ten svět ještě normální? Čtu si, co po zápase Sparta - Rangers rozpoutali Skoti, jejich média, je mi z toho smutno. To už bude každý pokřik na fotbale spojován s barvou pleti? To necháme na sítích urážet děti? Stojím za @JakubKulhanek, který si předvolá britského velvyslance,“ napsal na profilu Babiš.Ten také sdílel dřívější tweet ministra zahraničí Kulhánka, který v reakci na celou situaci uvedl, že si předvolá britského velvyslance.Ve čtvrtek proběhlo utkání 2. kola skupiny A fotbalové Evropské ligy mezi pražskou Spartou a skotskými mistry Rangers. Britská média spíše než zápas ale zaujalo bučení dětských diváků na hráče tmavé pleti Glena Kamaru, který své mužstvo po druhé kartě v 74. minutě oslabil.Připomeňme, že na Letnou měli zákaz dospělí fanoušci kvůli trestu za rasismus v srpnovém duelu s Monakem. Avšak díky výjimce přišlo přes deset tisíc dětí od šesti do 14 let s doprovodem, které ale na Kamaru při každém kontaktu s míčem bučely.Kamarův právní zástupce po utkání obvinil dětské fanoušky z rasismu a slovně zaútočil i proti Praze. Následně se k němu přidala i některá skotská média i samotný trenér Rangers Steven Gerrard. Poradce skotské fotbalové asociace pro rovnoprávnost a diverzitu Marvin Bartley dokonce označil Čechy na Twitteru za „zkažené ovoce“.Co se týče postoje fotbalové Sparty, ta obvinění britských fanoušků a tamních médií z rasistického chování publika důrazně odmítá.Fotbalová kauzaV březnu v osmifinále Evropské ligy remizovali svěřenci trenéra Stevena Gerrarda v Edenu se Slavií 1:1, avšak doma jí podlehli 0:2 a vypadli. Ve skotské metropoli, kde se hrála odveta, ale rezonovala údajná rasistická poznámka kapitána Ondřeje Kúdely právě ke Kamarovi. Ačkoliv rasismus Kúdela popřel, od UEFA se mu dostalo zákazu startu v 10 zápasech. Kvůli tomu i přišel o mistrovství Evropy.Jako odůvodnění výše uvedeného trestu uvedla kontrolní, etická a disciplinární komise UEFA rasistické urážky ze strany českého fotbalisty, které byly potvrzeny během šetření. Potrestán byl i samotný Glen Kamara, a to za napadení Kúdely po zápase, kdy na něj zaútočil pěstmi. Trest finského fotbalisty však byl výrazně mírnější, dostal totiž zákaz na tři zápasy, a to jen na klubové úrovni.Sledujte náš kanál na jedné z nejbezpečnějších chatovacích aplikacích Telegram, na kterém vám budeme přinášet aktuální zprávy a zajímavá videa.

