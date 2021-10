https://cz.sputniknews.com/20211002/rusko-promluvilo-o-certifikaci-plynovodu-nord-stream-2-16032711.html

Rusko promluvilo o certifikaci plynovodu Nord Stream 2

Rusko promluvilo o certifikaci plynovodu Nord Stream 2

Právní procedury na certifikaci dostavěného plynovodu Nord Stream 2 probíhají, je ale těžké říci, jaké právnické kličky mohou být použity protivníky tohoto... 02.10.2021, Sputnik Česká republika

2021-10-02T15:50+0200

2021-10-02T15:50+0200

2021-10-02T15:50+0200

svět

gazprom

ukrajina

německo

plynovod

jurij vitrenko

nord stream 2

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnncz1.img.sputniknews.com/img/07e5/07/14/15207547_0:156:3000:1844_1920x0_80_0_0_83619c92f4de5c75f6beb202a25b7ce6.jpg

„Procedury běží, jsou poměrně složité, a je zatím těžké říci, jaké právnické kličky mohou být použity protivníky tohoto projektu. Ještě jednou ale zopakuji: všechny nezbytné kroky, včetně těch v právní oblasti, byly udělány, my definitivně počítáme s tím, že tento projekt proběhne,“ řekl diplomat.Sankce proti Nord Streamu 2Včera bylo informováno, že společnost Naftogaz Ukrajiny očekává, že poté, co Gazprom zastavil tranzit plynu do Maďarska přes Ukrajinu, budou proti operátorovi plynovodu Nord Stream 2 zavedeny sankce. Řekl to ředitel společnosti Jurij Vitrenko.„Veřejně i neveřejně jsme varovali naše partnery v Německu a USA, že se to může stát a že ukončení fyzického tranzitu přes Ukrajinu vytvoří obrovské hrozby pro Ukrajinu i Evropu. Kreml to dělá schválně. Není to ani řinčení zbraněmi, je to jasné použití plynu jako zbraně… Čekáme nyní uvalení sankcí na 100% dceřinou společnost Gazpromu, operátora Nord Stream 2,“ napsal Vitrenko v pátek na své stránce s tím, že čím dříve budou na Nord Stream 2 uvaleny sankce, tím to bude lepší.„Absence účinných sankcí již vytvořilo očekávání ze strany Gazpromu, že mu je ve skutečnosti dovoleno nadále využívat plyn jako zbraň proti Ukrajině a dalším zemím, že mu dovolí využívat Nord Stream 2 dokonce bez dodržování evropských pravidel,“ dodal Vitrenko.Gazprom a Maďarsko dříve podepsaly smlouvu o dodávkách plynu do konce roku 2036. Palivo bude procházet Tureckým proudem obcházejícím Ukrajinu. Budapešť bude v rámci kontraktu dostávat 3,5 miliardy metrů krychlových přes Srbsko a další miliardu přes Rakousko. Dohoda vstoupila v platnost 1. října.Turecký proud vede po dně Černého moře a skládá se ze dvou větví o kapacitě 15,75 miliardy metrů krychlových. První větev je určena k dodávkám do Turecka, druhá do zemí jižní a jihovýchodní Evropy.Sledujte náš kanál na jedné z nejbezpečnějších chatovacích aplikací Telegram, na kterém vám budeme přinášet aktuální zprávy a zajímavá videa.

https://cz.sputniknews.com/20211002/lukasenko-promluvil-o-tom-co-bude-v-pripade-vnejsi-agrese-proti-belorusku-16031650.html

https://cz.sputniknews.com/20211002/premier-babis-stoji-za-kulhankem-ktery-si-predvola-britskeho-velvyslance-kvuli-urazkam-ceskych-deti-16031110.html

Karel Pokorný Nuž, EÚ a jej členské štáty EÚ si musia vybrať, či ich bude v zime zohrievať Ukrajina svojimi absolútne neoprávnenými a hlúpymi požiadavkami na zavedenie sankcií alebo ruský plyn! Všetko záleží len a len na intelektuálnych schopnostiach politikov a občanov EÚ! 7

Karel Adam Teď jde o to kdo vymyslí větší "békovinu" aby opět očernil Rusko a byly problémy s provozem NS2, a někteří se neštítí ani zabíjet, čím větší zima, tím dříve bude zprovozněn NS 2, uvidíme co zařídí rosnička Honsová. 1

2

ukrajina

německo

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Zprávy

cs_CZ

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

gazprom, ukrajina, německo, plynovod, jurij vitrenko, nord stream 2