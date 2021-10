Slovenští vyšetřovatelé NAKA byli propuštěni na svobodu. Jak reagovali přední politici na Slovensku?

https://cz.sputniknews.com/20211002/slovensti-vysetrovatele-naka-byli-propusteni-na-svobodu-jak-reagovali-predni-politici-na-slovensku-16030640.html

Zmiňme, že vyšetřovatele Jána Čurillu a Pavola Ďurku obvinili z manipulování se svědky při vyšetřování takzvaných takáčovců, které později vedlo k velkým akcím Jidáš či Očistec. Oba později soudce Okresního soudu Bratislava III Juraj Kapinaj poslal do vazby.Takzvaný antitým z Inspekční služby ministerstva vnitra v polovině září zadržel kromě těchto dvou vyšetřovatelů i další vyšetřovatele – Štefana Mašína a Milana Sabotu. Všichni byli obviněni z pokusu účelově stíhat antitým z inspekce.Zároveň lidé z inspekce zadrželi i svého nadřízeného Petera Scholtze, který je dočasným šéfem inspekce a obvinili ho z toho, že týmu Očistec pomáhal. Vyšetřovatelé podali vůči vazbě i obvinění stížnost.Nyní Krajský soud všechny propustil, jak píše TASR. Nejen, že není důvod k jejich vazbě, ale podle senátu Krajského soudu je jejich stíhání neopodstatněné.Senát rozhodoval pod vedením předsedkyně Magdalény Blažové a členek senátu Márie Šimkové a Danice Veselovské. Jelikož se jednalo o neveřejné zasedání, nebyly na něm přítomny procesní strany - obvinění ani jejich obhájci, ani dozorový prokurátor Krajské prokuratury v Bratislavě.Peter Kubina, který vyšetřovatele zastupuje, vítá toto rozhodnutí. Podle něj soud potvrdil to, co od první chvíle tvrdili, tedy že stíhání vyšetřovatelů NAKA je neopodstatněné.Reakce politikůA jaké reakce si toto rozhodnutí vysloužilo? Slovenský premiér Eduard Heger rozhodnutí krajského soudu respektuje. „Pokud by se totiž potvrdila podezření, že vyšetřovatelé nepostupují v souladu se zákonem, byla by to černá skvrna v našem zápase za očistu společnosti od korupce. Objektivní a poctivé rozhodování soudů, ochrana zákonnosti ze strany prokuratury a profesionální práce policie jsou naprosto zásadní pro prosazování spravedlnosti. To je jediná cesta k obnově důvěry veřejnosti v právní stát,“ uvedl.Bývalý premiér a nyní ministr financí Igor Matovič uvedl, že stíhání „odvážných vyšetřovatelů je neopodstatněné“, tedy hloupost. Své vyjádření poskytl i šéf Hlasu-SD Peter Pellegrini. „Hlas vždy nabádal veřejnost, aby se respektovala rozhodnutí soudů, přestože se nám nemusí líbit, a tak reagujeme i nyní. Přestože po přečtení si usnesení o vznesení obvinění vůči vyšetřovatelům a přepisů jejich komunikace jsem si myslel, že rozhodnutí soudu bude jiné. Na druhé straně tito čtyři vyšetřovatelé jsou nadále obviněni, proto si musíme počkat, jaké bude definitivní rozhodnutí orgánů činných v trestním řízení, zda nakonec nebudou čelit obžalobě a trestům.“Podle předsedy Směru-SD Roberta Fica byl tento případ založen na přesných přepisech odposlechů a potvrdilo se, že páchali vážné zločiny. Podle jeho slov si vymýšleli trestnou činnost od začátku až do konce.Sledujte náš kanál na chatovací aplikaci Telegram, která je jednou z nejbezpečnějších. Budeme vám tam přinášet aktuální zprávy a zajímavá videa.

