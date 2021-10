https://cz.sputniknews.com/20211002/to-se-maji-sousedi-na-co-tesit-tam-bude-pakaze-primatoru-hribovi-nalozili-za-bytovou-politiku-16029481.html

„To se mají sousedi na co těšit, tam bude pakáže.” Primátoru Hřibovi naložili za bytovou politiku

„To se mají sousedi na co těšit, tam bude pakáže.” Primátoru Hřibovi naložili za bytovou politiku

Primátor Prahy Zdeněk Hřib se na svých sociálních sítích pochlubil úspěchy v řešení problémů s bydlením, které nyní pociťují Pražané kvůli růstu cen... 02.10.2021, Sputnik Česká republika

2021-10-02T06:46+0200

2021-10-02T06:46+0200

2021-10-02T06:46+0200

česko

praha

politika

byty

piráti

zdeněk hřib

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnncz1.img.sputniknews.com/img/07e4/0c/07/12894994_0:0:2017:1136_1920x0_80_0_0_c0647ebc8ed8a0412ac1db2cd8822a5c.jpg

„Dalších 175 bytů pro Pražany! Další skvělá bytová zpráva, z které mám fakt radost! Tady u ulice Skloněná ve Vysočanech jsme odkoupili pět budov bývalé ubytovny od dopravního podniku. Teď to tady všechno dáme do pořádku a budovy zrekonstruujeme, aby zase vypadaly k světu a mohly sloužit lidem k bydlení,“ uvedl pražský primátor na svých sociálních sítích.Praha, podle jeho slov, pracuje na rozšíření fondu městských bytů. Jako vzor Hřib uvedl Vídeň, kde prý v obecním bydlení žije přes 60 % obyvatelstva města.„(…) zkušenosti z Vídně mluví jasně - čím víc městských bytů, tím víc dostupného bydlení pro obyvatele měst,“ konstatoval.„Jak už jsem psal nedávno, odsouhlasili jsme také vlastní výstavbu nových městských bytů a v rámci developerské výstavby na Žižkově teď budeme chtít, aby developer vyčlenil část nových bytů městu právě na dostupné bydlení,“ informoval dále pražský primátor.Bydlení nesmí být luxusem, musí být dostupné pro všechny, říká v závěru svého postu Zdeněk Hřib.Reakce sledujícíchPražský primátor má na svých sociálních sítích několik desítek tisíc sledujících, kteří začali na jeho post na Facebooku okamžitě reagovat.„To se mají sousedi na co těšit, tam bude pakáže,“ uvedl v reakci na Zdeňka Hřiba uživatel Daniel Šilhavý.„Jojo, hlavně že z druhé strany těžce nemocné důchodce okradete o téměř celý majetek! A když vás opakovaně prosí o pomoc tak se na ně vykašlete,“ konstatoval Jiří Jiskra.Někteří ve strategii pražského primátora spatřili nebezpečí vzniku uzavřených lokalit.„Takže vznikne další no go zóna díky sociálním bytům, kam se nastěhují... kriminální živly...“ prohlásil Jan Šaršoun.„Bydlení zkrátka nesmí být luxus, musí být dostupné všem. Ano, souhlasím!“ řekl uživatel Michal Kratochvíl.Pražská dopravaZdeněk Hřib je v poslední době terčem ostré kritiky za katastrofální dopravní situaci v Praze, která je vyvolaná četnými opravami komunikací.V této souvislosti byl vyzván už i prezidentem republiky Milošem Zeman, aby se Pražanům omluvil za své neprofesionální vedení města a zvážil rezignaci na post primátora.Sledujte náš kanál na chatovací aplikaci Telegram, která je jednou z nejbezpečnějších. Budeme vám tam přinášet aktuální zprávy a zajímavá videa.

https://cz.sputniknews.com/20211001/medialni-expert-ceska-televize-si-koleduje-o-zruseni-16025978.html

https://cz.sputniknews.com/20211001/vi-se-kdo-dal-piratum-a-koalici-spolu-miliony-miliardari-chteji-ovlivnit-volby-16020806.html

praha

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Zprávy

cs_CZ

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

praha, politika, byty, piráti, zdeněk hřib