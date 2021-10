https://cz.sputniknews.com/20211002/trump-chce-ziskat-svuj-ucet-na-twitteru-zpet-soudni-cestou-16030028.html

Trump chce získat svůj účet na Twitteru zpět soudní cestou

„Bývalý prezident Donald Trump zaslal federálnímu soudci žádost, aby přinutil Twitter dočasně obnovit jeho účet,“ píše agentura Bloomberg.Trumpova žádost o předběžné opatření proti Twitteru byla podána v pátek pozdě večer u floridského soudu. Trump poznamenal, že Twitter zrušil jeho účet pod tlakem jeho politických soupeřů v Kongresu. Twitter se podle agentury k Trumpovu prohlášení nevyjádřil.Trump také dodal, že když byl prezidentem USA, Twitter jeho účet bezdůvodně cenzuroval a jeho příspěvky označoval jako „zavádějící informace“ nebo uváděl, že údajně porušují pravidla společnosti.Blokování TrumpaV lednu 2021 Twitter zmrazil Trumpův účet kvůli „riziku dalšího podněcování k násilí“. Kromě toho Facebook, Twitter, Instagram a další sociální sítě již dříve v lednu na různá období zrušily přístup k Trumpovým profilům. Důvodem k těmto opatřením byly výzvy amerického prezidenta demonstrantům, kteří se 6. ledna vzbouřili u budovy amerického Kongresu.Společnost Facebook oznámila, že blokování účtů Donalda Trumpa na sociální síti se stejným názvem a na Instagramu bude trvat nejméně další dva roky, tedy do ledna 2023. Společnost uvedla, že otázka blokování účtů bude znovu přezkoumána za dva roky po počátečním rozhodnutí, které bylo učiněno 7. ledna - den poté, co dav Trumpových příznivců zaútočil na Kapitol, kde zákonodárci v danou chvíli měli zasedání, aby schválili výsledky voleb, které skončily vítězstvím prezidenta Joea Bidena.Ve společnosti rovněž zdůraznili, že pokud budou Trumpovy účty obnoveny a poté se exprezident dopustí nového porušení, bude Trump čelit přísnému balíčku rychle rostoucích sankcí, včetně neodvolatelného vymazání jeho stránek a účtů. Bývalý americký prezident označil rozhodnutí Facebooku za urážku milionů lidí, kteří za něj hlasovali v roce 2020.Trumpovi, který má také trvale zakázán přístup na Twitter, trest ze strany Facebooku na dlouho zavře dveře k jednomu z jeho hlavních prostředků ovlivňování politické diskuze.Bývalý americký prezident Donald Trump se rozhodl zažalovat společnosti Google, Facebook a Twitter. Informoval o tom v červenci. Má se jednat o civilní spor s majiteli těchto platforem. Trump bude požadovat kompenzaci za škody spojené s rušením jeho účtů.Chování výše zmíněných IT společnostní podle jeho názoru porušuje první dodatek Ústavy USA garantující svobodu projevu.Sledujte náš kanál na chatovací aplikaci Telegram, která je jednou z nejbezpečnějších. Budeme vám tam přinášet aktuální zprávy a zajímavá videa.

