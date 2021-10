https://cz.sputniknews.com/20211002/usa-v-zime-vyslou-do-evropy-letku-27-stihacek-f-35a-16034834.html

USA v zimě vyšlou do Evropy letku 27 stíhaček F-35A

„Dnešní den je vzrušující. Odvedli jsme obrovský kus práce, abychom se dostali tak daleko, ale ještě nás čeká spousta práce, než v zimě dostaneme proudové letouny. 495. pluk má slavnou historii a my jsme rádi, že můžeme posunout vedení vpřed a začít připravovat půdu pro první nasazení letounů F-35A amerického letectva v Evropě,“ cituje ho server The Drive.Letka dostala název Valkyries a bude první letkou F-35A amerického letectva v Evropě nebo kdekoli jinde mimo USA.V září oznámil velitel evropského velitelství USA a vrchní velitel společných sil NATO v Evropě generál Todd Walters, že členové aliance plánují rozmístit na svých 12 základnách celkem 450 národních stíhaček F-35.Velká Británie plánovala rozmístit stíhačky na dvou základnách - Markham a Lakenheath - v roce 2021.Již dříve, 30. června, Švýcarsko oznámilo svůj záměr koupit 36 amerických stíhacích letounů F-35A s konvenčním startem a přistáním, které nahradí jeho zastaralou flotilu Hornetů. Švýcarská federální rada své rozhodnutí zdůvodnila tím, že stíhačka páté generace F-35 slibuje nejvyšší výkon za „nízkou cenu“.Dne 1. března začalo americké letectvo hovořit o potřebě nových lehkých stíhaček, které by kombinovaly drahé F-22 a F-35 s úspornějšími proudovými letouny. Odborníci proto upozornili, že toto prohlášení je tichým přiznáním, že program F-35 Lightning II selhal.V lednu vyšlo najevo, že Pentagon odložil plnou výrobu stíhacích bombardérů páté generace F-35 na neurčito. Bojové testy byly odloženy od roku 2017.Jak detekovat stealth stíhačkyStealth stíhačky typu amerického F-35 či řízené stealth rakety lze detekovat, sledovat a případně zničit pomocí síťových systémů a fúze dat, píše server The Drive.Příkladem takového systému je americká IBCS, tedy Integrated Air and Missile Defense Battle Command System, který zajišťuje interakci prvků obrany vzdušného prostředí.Podle publikace takový integrovaný systém řízení palby umožňuje sběr, identifikaci a eliminaci všech typů leteckých a raketových hrozeb. Publikace připomíná, že po identifikaci hrozby systém kombinuje data z různých zdrojů, analyzuje je a poté nabízí nejúčinnější způsob, jak hrozbu eliminovat.Portál Popular Mechanics dříve psal o tom, že radary systému protivzdušné obrany mohou zpozorovat F-35 na vzdálenosti asi 11,3 kilometrů. Navíc se upozorňovalo na skutečnost, že modifikace F-35B a F-35C mohou poškodit své stealth schopnosti, jestli budou dlouhou dobu létat ve velkých výškách nadzvukovou rychlostí.Sledujte náš kanál na jedné z nejbezpečnějších chatovacích aplikací Telegram, na kterém vám budeme přinášet aktuální zprávy a zajímavá videa.

