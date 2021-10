https://cz.sputniknews.com/20211002/v-drazdanech-byla-otevrena-spolecna-rusko-nemecka-vystava-sny-o-svobode-16031272.html

V Drážďanech byla otevřena společná rusko-německá výstava Sny o svobodě

V Drážďanech byla otevřena společná rusko-německá výstava Sny o svobodě

Udržovat i nadále kontakty s Ruskem, neobracet se zády k ruské kultuře, umění a vědě v politicky složité době – k tomu vyzval předseda vlády německé spolkové... 02.10.2021, Sputnik Česká republika

Kretschmer poukázal na rozpory mezi oběma zeměmi a zdůraznil, že tato otázka je „nejen vnitropolitická, ale v mnoha ohledech také zahraničněpolitická, a ovlivňuje vztahy mezi našimi zeměmi a mezi námi“.„V době, kdy bývá těžké udržovat dialog na politické úrovni, poskytují umění, kultura a věda možnost výměny názorů a dialogu. A skutečnost, že Státní umělecké sbírky Drážďany a světoznámá Treťjakovská galerie dokázaly realizovat tak skvělý projekt, mě dělá šťastným a ukazuje, jak úzké jsou naše styky,“ dodal předseda vlády Saska.Od 2. října bude výstava Sny o svobodě. Romantismus v Rusku a Německu otevřena v drážďanském Albertinu pro široké obecenstvo. Díky spolupráci Státních uměleckých sbírek Drážďany (SKD) a Treťjakovské galerie zahrnuje výstava skvosty romantismu z obou sbírek, mj. díla nejvýznamnějších malířů z první čtvrtiny 19. století, jako jsou Caspar David Friedrich, Philipp Otto Runge, Johann Friedrich Overbeck, Alexandr Ivanov, Alexej Veněcianov, Orest Kiprenskij a Karl Brjullov.„Abyste pochopili, co je to ruské umění, musíte jet do Moskvy, do Treťjakovské galerie, anebo do Petrohradu – do Ruského muzea. Neustále opakuji (i když mě za to kritizují), že ruské umění je podceňováno. Je tomu ale opravdu tak! A vidíte reakci našich německých kolegů, jak to všechno pro sebe objevili, jak chtějí ukázat naše umění Drážďanům, Německu a celé Evropě.“Sledujte náš kanál na chatovací aplikaci Telegram, která je jednou z nejbezpečnějších. Budeme vám tam přinášet aktuální zprávy a zajímavá videa.

