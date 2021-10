https://cz.sputniknews.com/20211002/vedci-prozradili-jak-se-zbavit-cukrovky-druheho-typu-16021625.html

Vědci prozradili, jak se zbavit cukrovky druhého typu

Skupina expertů z USA, Austrálie, Brazílie, Irska a Velké Británie na každoroční schůzi Evropské asociace pro studium diabetu (EASD) představila své vidění...

Podle expertů snížení váhy o 15 a více procent umožňuje nejen zpomalit rozvoj nemoci a omezit komplikace, ale v některých případech také zvrátit nemoc. Článek se základními body byl zveřejněn v časopise The Lancet.Vědci navrhují základní pozornost v léčbě pacientů s cukrovkou druhého typu bez doprovodných kardiovaskulárních onemocnění věnovat odstranění klíčového faktoru vyvolávajícího toto onemocnění, kterým je obezita.Autoři své závěry opírají o přehled různých výzkumů a publikací. Výsledky veřejné klastrové randomizované studie DiRECT, která proběhla ve 49 klinikách Velké Británie, ukázaly, že u 70 procent pacientů s cukrovkou druhé typu, kteří zhubnuli 15 a více kilogramů při průměrné váze sto kilogramů, byla po dvou letech pozorována remise.Několik průzkumů spojených s bariatrickou chirurgií ukazuje, že již několik dní po operaci na korekci váhy se u pacientů s cukrovkou druhého typu snižovala potřeba preparátů na snížení úrovně glukózy. V dlouhodobé perspektivě se u nich zlepšily mnohé zdravotní ukazatele.Autoři považují přítomnost tělesného tuku za klíčový mechanický faktor rozvoje cukrovky druhého typu. Zvětšení obvodu pasu by podle jejich názoru mělo být zahrnuto do přímých známek inzulínové rezistence spolu s vysokým krevním tlakem a tukovým onemocněním jater.Nejškodlivější pokrmy z bramborJsou brambory užitečné, dají se jíst bez omezení, které způsoby přípravy této potraviny jsou nejlepší? O tom všem promluvila v rozhovoru pro Sputnik dietoložka, terapeutka Federálního výzkumného ústavu stravování a biotechnologie Tamara Pruncevová.Zdravý člověk může jíst pokrmy z brambor třeba každý den, tohle mu neuškodí, míní lékařka. Jenom je lepší se večer nepřejídat a dávat pozor, aby tělesné aktivity odpovídaly jídelníčku, dodala dietoložka.Brambory obsahují spoustu vitamínů. 400 gramů této zeleniny dokážou například zajistit denní potřebu vitamínu C, upřesnila dietoložka. Obsahují rovněž bílkoviny, kalcium, kalium, hořčík a fosfor. Obsahují také sacharidy, lidé s cukrovkou by se však neměli úplně vzdát brambor, pokračovala Prunceovová.Sledujte náš kanál na chatovací aplikaci Telegram, která je jednou z nejbezpečnějších. Budeme vám tam přinášet aktuální zprávy a zajímavá videa.

