Zbořil si povšimnul zajímavostí, týkajících se dostavby Dukovan. Mohlo by se to pořádně prodražit

V rozhovoru připomenul, že na Korejském poloostrově v tomto období slaví dva svátky – Zrození národa a svátek osvobození od japonské okupace. Uvedl, že nepřímá oslava těchto dvou svátků proběhla i v Praze ve Valdštejnské zahradě pod názvem Korejský národní den v Praze. Hostitelem svátku byl Senát Parlamentu ČR. Účastnili se ho představitelé diplomatických kruhů ministerstev zahraničí, ale i představitelé korejské korporace KEPCO, což je korejská obdoba ČEZu, a zabývá se problémy energetiky.Podle Zbořila by tato skutečnost mohla souviset s prohlášením prezidenta Miloše Zemana.„Ano, to by mohlo souviset s prohlášením prezidenta republiky Miloše Zemana, které této slávě předcházelo jenom asi o dva, tři dny po tom, že jadernou elektrárnu Dukovany dostaví ,Američané a Korejci’,“ zmínil Zbořil. Dodal, že je to zajímavé i tím, že na slavnosti byl citován korejský ministr pro energetiku a byl přítomen štáb z jeho okolí, který jedná o možnosti participace KEPCO na dostavbě elektrárny už od června.„A ještě jedna zajímavost, která s tím souvisí, KEPCO se snažilo vykoupit ekonomicky krachující Westinghouse. Pokud pan prezident myslel těmi Američany, takzvané Američany, tak bychom měli vědět, že jde o ekonomicky neúspěšnou společnost. Ty dva projekty, které realizovala na půdě Spojených států, byly mimořádně předražené a vzbudily velkou nevoli a změnu vlastníků té společnosti. Dokonce i KEPCO se snažilo tuto společnosti koupit. V jakém stavu je ten prodej dnes, nevíme, ale v každém případě jakákoliv takováto transakce by zaručovala v uvozovkách mnohonásobné zvýšení cen za dostavbu jaderné elektrárny,“ vysvětluje dál Zbořil.Prezident Zeman podepsal zákon vylučující Rusko a ČínuRusko a Čína mají v dostavbě nového bloku Jaderné elektrárny Dukovany oficiálně útrum. Stojí za tím jeho bezpečnostní záruky v rámci takzvaného nízkouhlíkového zákona, který svým podpisem stvrdil český prezident Miloš Zeman. Dané firmy se tak již nebudou moci jakkoliv zúčastnit stavby.Sledujte náš kanál na jedné z nejbezpečnějších chatovacích aplikací Telegram, na kterém vám budeme přinášet aktuální zprávy a zajímavá videa.

