Covid-19 začíná v ČR zase sílit. Víkendová čísla jsou nejhorší od jara

V České republice opět začíná stoupat počet nákaz covidem-19. Za sobotní den přibylo 550 potvrzených případů, což je nejvyšší víkendový nárůst od 15. května. 03.10.2021, Sputnik Česká republika

Jak vychází z dat ministerstva zdravotnictví, za sobotu přibylo celkem 550 nových případů nákazy covidem-19. Počet hospitalizovaných pacientů se ale snížil o 23, tedy na 217 lidí. V těžkém stavu se nyní nachází 37 z nich. Co se týče reprodukčního čísla, které ukazuje rychlost šíření nákazy, to kleslo z 1,32 na 1,29. Průměrná týdenní incidence covidu pak mírně stoupla na 41 potvrzených případů na 100 tisíc obyvatel.Z hlediska mezitýdenního srovnání byly počty odhalených případů tento týden vyšší v pěti ze šesti dní. Výjimku tvořilo jen úterý, na které ale připadal svátek. Připomeňme, že i loni začal růst počet nově potvrzených případů s koncem prázdnin, návratem lidí do práce, dětí do škol a obecně větší mobilitou ve společnosti.Nutno podotknout, že pro vývoj epidemie a případné zpřísňování či uvolňování opatření je momentálně více rozhodující, kolik lidí s koronavirem skončí v nemocnici a na jednotce intenzivní péče než to, kolik přibylo případů celkově. Na začátku tohoto týdne bylo s covidem-19 hospitalizováno 226 lidí, do soboty pak počet klesl o devět, pacientů v těžkém stavu je asi stejně.Situace s covidem se liší i podle krajů. Nejhorší situace je v Praze, kde připadá na 100 tisíc obyvatel v posledních sedmi dnech 60 nakažených, v Moravskoslezském kraji je incidence 57, v Jihočeském 51. Nejlepší čísla má naopak Karlovarský kraj, kde je incidence 12 případů koronaviru.V neposlední řadě dodejme, že od začátku epidemie odhalily laboratoře v Česku celkem 1,69 milionu případů covidu-19. Většina lidí ale nemoc již překonala, s koronavirem zemřelo přes 30 tisíc lidí.Novinky v cestovatelském semaforuOd pondělí bude návrat ze Slovenska a Lucemburska o něco složitější. Obě země budou totiž zařazené mezi červené země s vysokým rizikem nákazy covidem-19.Do oranžové kategorie budou patřit Maďarsko a Lichtenštejnsko. Zelená se rozsvítí pro Maltu a Azorské ostrovy.Co se týče zelených a oranžových zemí, pro cestovatele po návratu platí povinnost vyplnit příjezdový formulář a otestovat se před vstupem do ČR nebo maximálně pět dní po návratu. Výjimka platí pouze pro ty, kteří absolvovali plné očkování alespoň před dvěma týdny, pro ty, kteří covid prodělali maximálně 180 dní před návratem a také pro děti do šesti let. Připomeňme, že kromě dětí však musí formulář vyplnit všichni.Co se týče návratu ze zemí s vysokým nebo velmi vysokým rizikem nákazy, musí absolvovat PCR test nejdříve po uplynutí pátého dne, nejpozději na 14. den po příjezdu. Do té doby musí být inkriminovaná osoba v karanténě. Předložit negativní test před návratem je potřeba pouze tehdy, když se člověk přepravuje pomocí veřejné dopravy.Zmiňme, že Ministerstvo zdravotnictví ČR seznam rizikových zemí aktualizuje každý týden na základě údajů Evropského střediska pro prevenci a kontrolu nemocí (ECDC).Sledujte náš kanál na jedné z nejbezpečnějších chatovacích aplikací Telegram, na kterém vám budeme přinášet aktuální zprávy a zajímavá videa.

