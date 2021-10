https://cz.sputniknews.com/20211003/dalsi-ponizeni-ameriky-na-zakladnu-usa-v-bagramu-priletela-vojenska-letadla-spekuluje-se-o-cine-16041998.html

„Další ponížení Ameriky.“ Na základnu USA v Bagrámu přiletěla vojenská letadla, spekuluje se o Číně

„Další ponížení Ameriky.“ Na základnu USA v Bagrámu přiletěla vojenská letadla, spekuluje se o Číně

Britský Daily Mail informoval, že na americkou základnu v Afghánistánu přiletěla vojenská letadla poté, co zaznělo, že Čína zvažuje odeslání vojáků do země... 03.10.2021, Sputnik Česká republika

2021-10-03T16:34+0200

2021-10-03T16:34+0200

2021-10-03T16:41+0200

svět

čína

usa

mezinárodní vztahy

afghánistán

tálibán

vojska

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnncz1.img.sputniknews.com/img/07e5/07/06/15065583_0:177:1200:852_1920x0_80_0_0_6329c633bc11b7d62145f0b75b5a9988.jpg

Na bývalou americkou základnu v Bagrámu dorazilo několik vojenských letadel. O několik hodin později se objevily fotografie, jak na základně, kterou Američané opustili v červenci, svítí světla.Podle zpráv jen za posledních pár hodin došlo k několika startům a přistáním vojenských letadel na základně. Podle informací Britů několik zdrojů předpokládá, že by se mohlo jednat o Číňany, jelikož Tálibán (v Rusku zakázán) nemá dostatek znalostí a zkušeností, aby mohl podobnou základnu s letištěm provozovat, a nemá ani tolik vojenských letadel.Zprávy o horečné aktivitě na americké vojenské základně přicházejí poté, co Yun Sun, ředitel čínského programu v thing tanku Stimsonovo Centrum uvedl, že Čína má s velkou pravděpodobností zájem na převzetí základny poté, co se z ní stáhla americká vojska.USA svoji obří základnu v Bagrámu opustily přes noc v červenci. Vypnuly světla a odešly, aniž by to sdělily afghánské vládě, aby mohla zajistit jednotky pro převzetí základny.Vojenská základna Bagrám se nachází asi hodinu od hlavního města Kábulu. Byla založena Sověty během jejich působení v zemi. Následně byla převzata Spojenými státy, které jí používaly po dobu 20 let.Daily Mail píše, že obsazení Bagrámu ze strany Číny by znamenalo snahu o posílení vztahů s Tálibánem a „další ponížení Ameriky“. Portál nicméně dodává, že tyto zprávy byly popřeny mluvčím čínského ministerstva zahraničí.Převzetí země TálibánemZačátkem srpna aktivizovalo hnutí Tálibán ofenzívu na vládní síly v Afghánistánu, 15. srpna vstoupili tálibánci do Kábulu a den na to prohlásili, že válka skončila. V posledních dvou srpnových týdnech probíhala z letiště v Kábulu pod ochranou amerických vojáků masová evakuace občanů západních zemí a Afghánců, kteří s nimi spolupracovali. V noci na 31. srpna opustili američtí vojáci kábulské letiště, a tím skončila téměř dvacetiletá vojenská přítomnost USA v Afghánistánu.Šestého září tálibánci oznámili, že vzali útokem pod svou kontrolu Pandžšír jako poslední ze 34 afghánských provincií. O den později bylo oznámeno složení prozatímní vlády Afghánistánu, do jejíhož čela se postavil Muhammad Hasan Achund, který byl ministrem zahraničí v době první vlády Tálibánu, a je pod sankcemi OSN od roku 2001.Sledujte náš kanál na chatovací aplikaci Telegram, která je jednou z nejbezpečnějších. Budeme vám tam přinášet aktuální zprávy a zajímavá videa.

https://cz.sputniknews.com/20211003/majerova-zahradnikova-varuje-ze-vlada-chce-po-volbach-vsechno-zavrit-podle-vojtecha-je-to-nesmysl-16040838.html

https://cz.sputniknews.com/20211003/zacina-v-top-09-predvolebni-panika-pekarova-adamova-slibuje-duchodcum-penize-16040566.html

https://cz.sputniknews.com/20211003/zelenskyj-okomentoval-zadrzeni-saakasviliho-v-gruzii-16039351.html

Karel Adam Vojenská letadla USA přepravovala na Bargram 20.let zbraně které zabíjely Afghánce, Čína přiváží pro Afghance humanitární pomoc, rozdíl snad chápe i průměrný finský nájezdník. 3

Simo Häyhä Afghánci i čínani jsou barbarské státy. 1

4

čína

usa

afghánistán

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Zprávy

cs_CZ

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

čína, usa, mezinárodní vztahy, afghánistán, tálibán, vojska