Evropské společnosti bankrotují kvůli rekordním cenám plynu

Několik evropských společností, které pro svůj provoz potřebují plyn, vyhlásilo bankrot kvůli rekordním cenám tohoto paliva. O tom píše Independent. 03.10.2021, Sputnik Česká republika

„V průběhu posledních několika týdnů v Británii zvýšení cen nepřežily čtyři malé energetické společnosti. V těžké situaci se nacházejí výrobci hnojiv, kteří používají přírodní plyn jako komponentu. Strádá i těžký průmysl, která pro svoji činnosti potřebuje velké množství tepla, a také výrobci hliníku a cementu,“ stojí v článku.Předseda Národní asociace ředitelů pro poskytnutí pomoci spotřebitelům elektřiny USA (NEADA) Mark Wolfe zmínil, že lidé za dobu lockdownu si zvykli na nízké ceny.Obnovení evropské průmyslové výroby a dalších sektorů ekonomiky zvýšily poptávku po plynu, a tím i jeho cenu, dodal. K vysokým cenám za palivo také údajně přispěly společnosti generující elektrickou energii svým chováním.V článku se upozorňuje, že spotřebitelé v USA, Evropě a Asii budou mít mnohem vyšší účty za teplo v průběhu letošní zimy. Podle informací NEADA můžou v USA vyrůst účty až o 30 %.Ceny za plyn v Evropě přitom trhají rekordy, a to už od minulého roku. Před měsícem se plyn prodával za 500 dolarů za tisíc kubických metrů, na konci září ale cena dosáhla až 1200 dolarů. K této situaci dochází nehledě na to, že Rusko zcela plní své závazky, co se týče dodávek plynu do Evropy. Dodávky na tento kontinent se už přiblížily k historickým maximům.Certifikace Nord Streamu 2V Evropě se rozbíhá plynová krize na pozadí sice dostaveného, ale zatím neprovozovaného plynovodu Nord Stream 2. Právní procedury na certifikaci dostavěného plynovodu Nord Stream 2 sice probíhají, je ale těžké říci, jaké právnické kličky mohou být použity protivníky tohoto projektu, řekl v této souvislosti nedávno pro Sputnik náměstek ruského ministerstva zahraničí Alexandr Gruško.„Procedury běží, jsou poměrně složité, a je zatím těžké říci, jaké právnické kličky mohou být použity protivníky tohoto projektu. Ještě jednou ale zopakuji: všechny nezbytné kroky, včetně těch v právní oblasti, byly udělány, my definitivně počítáme s tím, že tento projekt proběhne,“ řekl diplomat.Sledujte náš kanál na chatovací aplikaci Telegram, která je jednou z nejbezpečnějších. Budeme vám tam přinášet aktuální zprávy a zajímavá videa.

Červenáček Situace se dnes vymkla kontrole, žádný Brusel není schopen kontrolovat ceny na burze a evropské země čelí kolosálnímu růstu cen plynu. V Evropě je energetická krize. Okamžitě se ozývají hlasy, které připomínají, že teplo a světlo Evropané potřebují doma každý den. Ale kdy se „zelené“ technologie stanou konkurentem plynu a uhlí není známo. Myslím si však, že z Bruselu na to nikdo neodpoví, protože se jedná o absolutně amorfní a nezodpovědnou strukturu, která nenese odpovědnost za důsledky. V tom je tragédie Evropské unie. Rozhodnutí jsou přijímána, ale jsou naprosto nezodpovědná. Auta mají jezdit na elektriku, to vyžaduje silný výkon v rozvodných sítích, ale EU zakazuje jaderné elektrárny. Brusel neslyší ani jeden hlas zdravého rozumu. 🐸🐸🐸🐸 2

Červenáček Británie je ze 60ti % závislá na dovozu z Evropy. Benzín má zdvojnásobenou maloobchodní cenu. Potraviny jdou také nahoru. Charismatický klaun předseda vlády (v té jeho politické straně je prý jediný charismatický), se chová, jakoby nic. Asi se tam bude stávkovat. 🐸🐸🐸🐸 1

