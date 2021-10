https://cz.sputniknews.com/20211003/expert-poradil-jak-se-da-nahromadit-financni-rezerva-na-duchod-16038333.html

Expert poradil, jak se dá nahromadit finanční rezerva na důchod

03.10.2021

Za tímto účelem se dají použít takové nástroje jako bankovní vklad, akcie a obligace, vklad v drahokamech, kapitálové životní pojištění a také pronájem obydlí, řekl v rozhovoru pro Sputnik zakladatel finanční technické společnosti Peníze předem Pavel Gužikov.Jedním z nejpopulárnějších nástrojů hromadění finanční rezervy důchodu je bankovní konto, „Bankovní konto je nejméně riskantní způsob, proto se hodí pro všechny, kdo si přejí ušetřit na život v důchodu. Nicméně je třeba vzít do úvahy, že příjem z tohoto nástroje bude značně menší než z jiných způsobů,“ poukázal Gužikov.Dodal, že do nejméně rizikových nástrojů se dají zařadit také dluhopisy (obligace). „Obligace jsou krátkodobé (do roku), střednědobé (1-5 let) a dlouhodobé (od pěti let). Pro našetření peněz do důchodu jsou optimální dlouhodobé obligace. Víc než to, příjem z obligací je nejen známý předem, ale je v průměru vyšší než z bankovního depozitu,“ poznamenal Gužikov.Vyšší příjem mohou poskytnout investorovi akcie, pokračoval expert. „Všichni investoři, kteří si koupili akcie, jsou spolumajiteli společnosti, jejich akcie potvrzují, že majitel má podíl ve společnosti, ať dokonce velmi malý. Příjem z akcií se dá zpravidla dostat díky dividendám, anebo díky růstu ceny samotné akcie,“ vysvětlil expert.Je ale potřeba pamatovat na rizika, společnost nemusí být výnosná, to znamená, že žádné dividendy nebudou a akcie mohou zlevnit. „Akcie se hodí pro ty, kdo jsou připraveni na rizika a chtějí se aktivně vyznat v investování, protože na rozdíl od obligací, nemají akcionáři zaručený návrat investovaných prostředků anebo nějakých výplat na akcii. Ale výnosnost akcií je v procentech vyšší než u obligací,“ řekl expert.Gužikov má za to, že alternativou obchodu na fondovém trhu je vklad v drahokamech. „Váš příjem závisí v tomto případě na tržních cenách kovů, čím je cena drahokamů vyšší, tím víc budete mít na kontě peněz, jež se dají směnit za ruble. Nakupovat a prodávat drahokamy je lepší bezhotovostně, je to levnější a bezpečnější. Nesmíte také zapomínat, že příjem z těchto vkladů podléhá zdanění. Avšak nebudete muset platit daň, když je vaše konto starší 3 let, právě proto je tento způsob optimální pro dlouhodobé investice,“ dodal expert.Mezi nástroji také uvedl kapitálové životní pojištění. „Je to svého druhu střádanka, kterou je potřeba pravidelně doplňovat během několika let, a po celou tuto dobu jsou život a zdraví majitele pojistky pojištěny. Díky tomuto způsobu se peníze dají získat zpátky, když vypršel termín pojistky, anebo došlo k pojistné události.Když je to s majitelem pojistky všechno v pořádku, vrátí mu pojišťovna všechny peníze a zpravidla také přidá ještě přibližně 1-3 % ročně.Pronájem nemovitostí je rovněž populární nástroj zachování úspor, poznamenal expert. „Jenže není to moc výnosné. Pronájem bytu v Moskvě přináší důchodci často nejvíc 4-5 % ročně,“ řekl na závěr Pavel Gužikov.Sledujte náš kanál na jedné z nejbezpečnějších chatovacích aplikací Telegram, na kterém vám budeme přinášet aktuální zprávy a zajímavá videa.

